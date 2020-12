W biurach robotyzacja procesów biznesowych pozwoli zaoszczędzić nawet 70 proc. czasu

Robotyzacja procesów biznesowych wyraźnie przybiera na sile.

W warunkach pracy biurowej oszczędności czasu pracy mogą przekraczać nawet 70 proc.

Grupa ING w Polsce już dawno przeprowadziła robotyzację własnych procesów i dziś sama oferuje odpowiednie narzędzia dla biznesu.

Pandemia COVID-19 stanowi wyzwanie dla firm. Dotychczasowe sposoby działania trzeba było niejednokrotnie w szybkim czasie przeformatować. Liczne obostrzenia dotykające gospodarkę stanowią z kolei wyzwanie od strony generowanych przychodów i koniecznych do poniesienia kosztów.

W tym drugim aspekcie sporą przestrzeń do zwiększania efektywności przedsiębiorstwa dają technologie cyfrowe. Przejście na pracę zdalną jest tu tylko namiastką. Wchodząc głębiej w rozwiązania cyfrowe dla biznesu możemy ograniczyć liczbę pracowników niezbędnych do wykonania danego zadania oraz zwiększyć efektywność działania wszystkich zatrudnionych. To z kolei przekłada się wprost na niższe koszty działalności.

Robotic Process Automation - o co chodzi?

Chodzi tu o zrobotyzowaną automatyzację procesów biznesowych, czyli Robotic Process Automation, która popularnie określana jest skrótem RPA. Zakłada ona stosowanie, w miejsce pracownika, specjalnego oprogramowania do obsługi powtarzalnych, wieloseryjnych działań. A tych zazwyczaj w działalności firm nie brakuje.

O RPA mówi się nie od dziś, ale pandemia COVID-19 dodatkowo zwiększyła zainteresowanie tym zagadnieniem. Dzieje się tak z jednej strony dlatego, że firmy próbują w większym stopniu uniezależnić się od czynnika ludzkiego w sytuacji powszechnego zagrożenia dla zdrowia, a z drugiej szukają sposobów na zwiększenie efektywności i redukcję działania. Chodzi tu oczywiście o narzędzia i rozwiązania, które z powodzeniem mogą być stosowane w warunkach pracy zdalnej.

Z pomocą przychodzi tu właśnie RPA, którym interesuje się coraz więcej przedsiębiorców. Według wyliczeń firmy analitycznej Gartner z września 2020 roku 90 proc. dużych organizacji na świecie wdroży rozwiązania robotyczne do 2022 roku. W ten sposób ich menedżerowie chcą doprowadzić do wzmocnienia kluczowych procesów biznesowych poprzez odporność i skalowalność, przy jednoczesnym zaoszczędzeniu pracy ludzkiej i towarzyszącego jej wysiłku fizycznego.