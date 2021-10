W biurach w regionach powiało optymizmem

Od początku 2021 roku na regionalny rynek biurowy dostarczono 146 tys. mkw. nowej powierzchni.

Najwięcej działo się w Krakowie, gdzie w pierwszych trzech kwartałach br. przybyło ponad 47 tys. mkw. nowych biur (+3,2 proc. r/r).

Szybciej rośnie Poznań, gdzie oddanie jednego dużego biurowca przełożyło się na wzrost rynku o 6 proc. r/r.

Eksperci CBRE wskazują, że wśród najemców biur w regionach dominują pozytywne nastroje o czym świadczy przewaga nowych umów, umów przednajmu oraz ekspansji nad renegocjacjami.

- Regionalny rynek biurowy nadal zmaga się ze skutkami pandemii. Optymizm najemców jest jednak świetnym prognostykiem. Widzimy, że na rynkach dominują nowe umowy najmu, przednajmu oraz coraz liczniejsze ekspansje. Mniej jest za to renegocjacji, których na początku pandemii było zdecydowanie więcej. Coraz więcej najemców zastanawia się nad wzrostem w nowych miastach. Zwiększa się także liczba zapytań dotyczących nowych wejść do Polski. To, że najemcy szukają nowych biur będzie oczywiście pozytywnie wpływało na rynek. Powoli kształtuje się także polityka firm dotycząca powrotu pracowników do biur, głównie w trybie hybrydowym – mówi Kamil Tyszkiewicz, szef rynków regionalnych CBRE.

Powierzchnia rośnie

W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku na regionalny rynek biurowy dostarczono 146 tys. mkw. nowej powierzchni. Liderem niezmiennie okazał się Kraków – ponad 47,5 tys. mkw. nowych biur. Tym samym ten największy regionalny rynek biurowy przekroczył 1,6 mln mkw. powierzchni biurowej i tylko w 2021 roku urósł o 3,2 proc. rok do roku.

Drugim co do wielkości rynkiem biurowym jest Wrocław. Znajduje się tam 1,24 mln mkw. powierzchni biur. Od początku 2021 roku, dzięki oddaniu budynku Krakowska 35, w mieście przybyło 11,8 tys. mkw. przestrzeni, co oznacza wzrost o 1 proc. r/r. Podium regionalnych rynków zamyka Trójmiasto, gdzie znajduje się ponad 923 tys. mkw. biur. W 2021 roku oddano w sumie trzy nowe budynki o łącznej powierzchni niemal 35 tys. mkw. Dzięki temu cały rynek urósł o 4 proc. r/r.