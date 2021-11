W biurze: dla kogo model satelitarny, agory, a dla kogo hybrydowy?

Procesy i formy powrotu do pracy stacjonarnej w trakcie trwającej wciąż pandemii to wyzwanie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Wiążą się one ze zmianami w obszarze organizacyjnym i prawnym oraz z koniecznością zagwarantowania podwyższonego bezpieczeństwa w miejscu pracy. PINK, wraz z partnerami, przygotowała poradnik, który ma wspierać przedsiębiorców w odnalezieniu najlepszego dla ich organizacji modelu pracy.

Podczas jubileuszowej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei, odbyła się premiera poradnika „W biurze 2022”.

Ma on wspierać przedsiębiorców w odnalezieniu najlepszego dla ich organizacji modelu pracy w obliczu pełzającej pandemii oraz nowych, wyższych potrzeb i oczekiwań wobec bezpieczeństwa przebywania w większych skupiskach ludzi.

- Widząc, jak pandemiczna rzeczywistość zmieniła nasze przyzwyczajenia i wymagania dotyczące pracy biurowej, postanowiliśmy zbadać ten temat na wielu poziomach. I tak powstał poradnik zawierający zestaw wskazówek dla osób zarządzających różnego rodzaju organizacjami, który podpowiada, jak przygotować się do powrotu do biura, jaki model wybrać oraz wskazuje dobre przykłady tego, jak robią to inni – wyjaśnia Agnieszka Jachowicz, Dyrektor Operacyjny Stowarzyszenia PINK.

Model stacjonarny

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Za powrotem do pracy w pełni stacjonarnej przemawia potrzeba odbudowy relacji nieformalnych w zespołach, które ucierpiały szczególnie w czasie kolejnych lockdownów. To właśnie one wnoszą ogromną wartość dla zwiększenia przepływu informacji w firmie i pobudzenia kreatywności pracowników. Model powrotu do pracy stacjonarnej w pełnym zakresie będą preferowały przede wszystkim firmy działające w stabilnym otoczeniu biznesowym, nastawione na powtarzalne procesy.

Model hybrydowy/regulowany

W modelu hybrydowym regulowanym pracodawca definiuje to, kto i w jakie dni pracuje z biura. Zadania kluczowe oraz wymagające kooperacji są wykonywane w biurze, natomiast praca samodzielna odbywa się zdalnie. Ten model sprawdzi się najlepiej w przedsiębiorstwach działających projektowo.

Model hybrydowy/swobodny

Nieuregulowana praca hybrydowa była, obok pełnej pracy zdalnej, podstawowym modelem stosowanym przez wiele firm w Polsce. Tu każdy pracownik samodzielnie podejmuje decyzje, kiedy i jak często chce pracować z biura, dopasowując model do swoich organizacyjnych możliwości pracy zdalnej, poczucia bezpieczeństwa czy typu osobowości. Dla wielu pracowników w ostatnim czasie była to najbardziej atrakcyjna forma wykonywania zadań. Model ten najlepiej sprawdzi się w małych i średnich firmach o płaskiej strukturze korporacyjnej.