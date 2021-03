W biurze Unum energia aż buzuje

Bardzo brakuje nam kontaktu ze sobą, spontanicznych rozmów i twórczej energii, jaka łączyła nas w biurze. Trudno ją odwzorować w narzędziach do komunikacji online. Choć pracownicy wysoko oceniają sposób w jaki firma zadbała o nich w tym niełatwym czasie, to jednak widać, że kiedy spotykają się w biurze, energia aż buzuje - przyznaje Michał Płaczkiewicz, dyrektor działu personalnego w Unum Życie TUiR S.A.

• Home office czy work office? A może system rotacyjny? Jak wygląda powrót do biura w Unum Życie TUiR? Aktualnie w firmie obowiązuje faza pozwalająca na 30-procentową obecność załogi w centrali. W oddziałach agenci podzieleni są na dwa zespoły pracujące w biurach naprzemiennie.

• Firma zaoferowała możliwość doposażenia stanowiska pracy w domu. Pracownicy mogą liczyć na dodatkowy monitor i krzesło biurowe. Zorganizowano dla nich webinaria z lekarzem, psychologiem, farmaceutą i fizjoterapeutą.

• W biurze Unum zmniejszono liczbę dostępnych miejsc w kuchniach, ale za to doposażono kąciki kawowe, dając pracownikom dostęp do tych samych udogodnień, co w kuchniach. Opracowane zostały nowe - dostosowane do poszczególnych etapów planu powrotów - zasady korzystania z sal konferencyjnych.

Home office czy work office? A może system rotacyjny? Jak wygląda powrót do biura w Unum Życie TUiR? - Od momentu przejścia na pracę zdalną w marcu 2020 r. pracowaliśmy równolegle nad powrotem do biur. Przygotowaliśmy czterofazowy plan, który na każdym etapie zakłada - dostosowane do panującej sytuacji - bezpieczeństwo i komfort pracy naszych zespołów - wspomina Michał Płaczkiewicz, dyrektor działu personalnego w Unum Życie TUiR S.A.

Michał Płaczkiewicz, dyrektor działu personalnego w Unum Życie TUiR S.A.

Aktualnie w firmie obowiązuje faza pozwalająca na 30-procentową obecność załogi w biurze w centrali. W oddziałach natomiast agenci podzieleni są na dwa zespoły pracujące w biurach naprzemiennie.

- Każdy etap planu jest poprzedzony jasną, czytelną i transparentną komunikacją zasad, dzięki czemu każdy czuje się bezpiecznie i dobrze przygotowany. Warto też podkreślić, że zasady są tak opracowane, aby dawały nam możliwość zwinnego przejścia z fazy do fazy, w zależności od sytuacji - tłumaczy Michał Płaczkiewicz.

