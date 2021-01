W Browarach Warszawskich można się już napić w Etno Cafe

W drodze do pracy, między codziennymi obowiązkami, a nawet z dostawą do domu - kawa na wynos to doskonałe rozwiązanie, by mimo pandemii dać sobie szansę na chwilę przyjemności. Etno Cafe stoi kawą ze specjalnie wyselekcjonowanych i przygotowanych ziaren. Kawiarnia już otwarta w Browarach Warszawskich.

Niezliczone jest grono fanów zapachu świeżo palonej kawy. Płynne, czarne złoto, to dla jednych zastrzyk energii, a dla innych okazja do chwili odpoczynku w ciągu dnia. Choć ekspres do kawy to już stały bywalec zarówno domowych, jak i firmowych kuchni to wciąż wygrywa smak kawy prosto z kawiarni. Browary Warszawskie już zapraszają do swojego kawiarnianego zakątka.

- Mamy coraz więcej dobrych powodów, by przemierzając warszawskie ulice odwiedzić Browary Warszawskie. Nasza wolska inwestycja kusi greckimi smakami restauracji Mykonos oraz bezbłędnymi wypiekami Bakery Browary Warszawskie. Dzięki Etno Cafe można stąd zabrać także świeżo paloną kawę. Kolejne otwarcia, które przygotowujemy wspólnie z rewelacyjnymi najemcami coraz bliżej. Mamy nadzieję, że już wkrótce okoliczności na to pozwolą, aby zaprosić warszawiaków do zasmakowania naszej wyjątkowej oferty – mówi Marcin Szlufik, senior leasing manager w Echo Investment

Oprócz szerokiej gamy klasycznych kaw, parzonych z ziaren wypalanych we własnej wrocławskiej palarni, można tu spróbować także tzw. Cold Brew Coffee. Kawiarnia oferuje także „coś na ząb”, czyli śniadania, owsianki, bajgle, bagietki, kanapki czy sałatki, a także rzemieślnicze ciasta i desery. Kawiarnia serwuje swoje menu w opcji na wynos, można tu także kupić kawę ziarnistą i akcesoria do przygotowywania ulubionego naparu w domu.