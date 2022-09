W centrum Warszawy, lecz z komfortem ciszy. Oto ISS Hub

Na popularności zyskuje podejście łączące atmosferę integracji z troską o środowisko naturalne – firmy dążą do minimalizowania negatywnego wpływu budynków na otoczenie, wspólnie przy tym działając.

Dobrym przykładem takiej współpracy jest m.in. połączenie sił ISS oraz firmy Ecophon, która dba o odpowiednią akustykę pomieszczeń.

ISS jest firmą działającą w zakresie tworzenia przyjaznych miejsc pracy i kompleksowych usług w obszarze facility management.

Partnerska współpraca rozpoczęła się, gdy firma ISS przystąpiła do prac nad projektem, swojej drugiej po Kopenhadze globalnej siedziby, ISS Hub w Warszawie. Projektowane biuro miało odzwierciedlać profil firmy, a także być funkcjonalne, nowoczesne, zapewniać komfort pracy każdemu pracownikowi.

Pracownicy ISS rozumieją, jak ważne jest dobre samopoczucie w miejscu pracy. Codziennie dbają o nie w ramach świadczenia usług dla klientów. Dlatego zależało nam, aby również nasze biuro było wyjątkowo komfortowe, sprzyjało kreatywności oraz zapewniało dyskrecję – mówi Jan Pawlik, Workplace Management Director w ISS.

Na lokalizację biura wybrano jedno z najbardziej prestiżowych miejsc na mapie Warszawy – Fabrykę Norblina, która jest znanym centrum biznesowym i kulturalnym. Obszar, który przed laty był zaniedbaną perłą poprzemysłowej architektury, przekształcił się w nową część miasta z biurami, sklepami, restauracjami, kawiarniami, Food Townem, ekologicznym bazarem, butikowym kinem i muzeum. Lokalizacja biura jest dodatkowym, ogromnym atutem, ponieważ można do niego dojechać niemal każdym środkiem transportu miejskiego - od roweru, przez tramwaj, po autobus i metro.

Nowy ISS Hub w Warszawie, mat.pras.

- Pracownicy doceniają udogodnienia dostępne na terenie kompleksu. Sklepy, punkty usługowe, restauracje, kawiarnie czy fitness klub są dostępne na wyciągnięcie ręki. Warto wspomnieć także o ofercie kulturalnej; oprócz kina czy galerii sztuki, w kompleksie mieszą się dwa muzea. Fabryka Norblina sama w sobie jest obiektem muzealnym, a ostatnio na miejscu zostało otwarte także Apple Muzeum Polska – dodaje Jan Pawlik.

W tak uczęszczanym miejscu, jakim jest Fabryka Norblina, nieustannie słychać gwar miasta. Od początku było wiadomo, że trzeba zadbać o dobre wyciszenie w biurach ISS.

- Zaproponowaliśmy system sufitowy, który najlepiej sprawdza się w tego typu przestrzeniach. Po krótkiej rozmowie z architektem i liderem projektu Janem Pawlikiem, zaproponowałem system Ecophon Master Eg ze względu na jego ciekawy design i możliwości projektowe. Wiedziałem też, jak ważny dla pracowników jest komfort akustyczny, a ten system nie ma sobie równych – mówi Dominik Pietrzak, Senior Sales Manager Ecophon, który od początku koordynował współpracę z ISS.

- Starannie wybieraliśmy produkty do aranżacji naszego biura. Jak w każdym biurze, także w ISS, pracownicy rozmawiają, spotykają się w grupach, a także prowadzą projekty, które wymagają pracy w skupieniu. Braliśmy pod uwagę wiele opcji, jednak systemy Ecophon przekonały nas swoją funkcjonalnością, możliwościami projektowymi i właściwościami akustycznymi – dodaje Jan Pawlik z ISS.

Duże biuro z dobrą akustyką jest możliwe

W większości pomieszczeń ISS Hub zastosowano system akustyczny Ecophon Master Eg, który dzięki czarnym krawędziom i ukrytej konstrukcji tworzy ciekawą perspektywę pływającego sufitu. System ma doskonałe właściwości dźwiękochłonne, zapewniające użytkownikom komfort akustyczny. Sale konferencyjne dodatkowo zostały wyposażone w dźwiękochłonne panele ścienne Ecophon Akusto Wall, które pochłaniają poziome odbicia fal dźwiękowych zapewniając dobrą czytelność słów. W części socjalnej zadbano o akustykę stosując wolno wiszące okrągłe płyty Ecophon Solo. Dzięki takiemu rozwiązaniu można było zachować instalacje sufitowe „na wierzchu” bez ryzyka, że w pomieszczeniu będzie niosło się echo. Jest to szczególnie ważne zważywszy na fakt, że przestrzeń jest wykorzystywana m. in. do prowadzenia warsztatów i innych spotkań z udziałem kilkudziesięciu osób.

- Wdrożone produkty Ecophon doskonale wpisały się w nowoczesny design ISS Hub. Jednocześnie pozwoliły zadbać o dobrą zrozumiałość mowy w salach konferencyjnych oraz zapewnić dyskrecję i swobodę pracy na otwartej przestrzeni biura (tzw. open space). Pracownicy ISS doceniają i chwalą komfort w swoim miejscu pracy - podkreśla Jan Pawlik.

