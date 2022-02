W czołówce deweloperów realizujących budynki plus energetyczne

- Wydawać by się mogło, że wystarczy śledzić zmieniające się przepisy prawne regulujące kwestie wznoszenia i funkcjonowania budynków, które na przestrzeni ostatnich 20 lat radykalnie ograniczyły dopuszczalne zużycie energii w budynkach, i w połączeniu z analizą wprowadzanych na rynek nowych technologii budynkowych, podejmować właściwe decyzje. Przecież to takie proste - mówi Mirosław Czernik, prezes GPP Business Park. - Niestety w większości przypadków tak się nie dzieje. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna.

Jak informuje prezes GPP Business Park, ponad 90 proc. budynków biurowych w Polsce jest własnością funduszy emerytalnych lub inwestycyjnych – głównie zagranicznych. - Zdecydowana większość nowo wznoszonych budynków trafia z rąk deweloperów do funduszy zaraz po ich oddaniu do użytkowania i skomercjalizowaniu. Fakt ten zmienia optykę realizacji inwestycji po stronie dewelopera. Po prostu mało kto analizuje inwestycję w 30-letnim cyklu życia produktu, czyli tak jak to powinno być robione - uważa Mirosław Czernik. - Patrząc na inwestycję krótkoterminowo, skupiając się na jej szybkiej sprzedaży, na ogół nie martwiąc się tym, jak budynek będzie funkcjonował po 5, 10, 20 czy 30 latach, i jakie będą koszty jego eksploatacji w tym okresie, robi się wszystko, aby koszty budowy były jak najniższe, bo to dziś pomaga w osiągnięciu oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji przy sprzedaży budynku. Najłatwiej niższe koszty budowy można osiągnąć nie wdrażając nowoczesnych technologii i urządzeń budynkowych. Jako efekt końcowy otrzymujemy produkt tańszy, choć nie spełniający oczekiwań klienta – klienta, który na ogół nie ma tego świadomości i - co bardzo ważne - produkt drogi w eksploatacji. W efekcie najemcy takiego budynku oprócz rynkowych cen najmu płacą dziś dodatkowo 1-1,5 euro/mkw./miesiąc więcej z tytułu braku efektywności zastosowanych rozwiązań technicznych, a biorąc pod uwagę rosnące koszty energii różnica ta będzie wkrótce jeszcze większa. Warto w tym miejscu wspomnieć, że nie poruszamy tutaj innego ważnego wątku, jakim jest brak komfortu użytkowników budynku wynikający z „zastosowanych oszczędności”. Dziwi mnie to, że w społeczeństwie wciąż brakuje świadomości skutków takiego krótkowzrocznego działania. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że rosnące, nie o 5-10 lecz o 100 i więcej procent, koszty mediów spowodują, że inwestorzy zaczną uwzględniać w swoich planach biznesowych dłuższy horyzont czasowy jeśli chodzi o jakość budynków i komfort pracowników połączony z wydajnością ich pracy.

