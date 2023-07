Najemcy, wybierając biura kierują się wyglądem zewnętrznym budynków, a energooszczędność schodzi na dalszy plan. Dlatego, nie pomijając aspektów, o które dbamy od zawsze, upiększamy ECO City zielenią - tłumaczy Mirosław Czarnik, prezes GPP SA.

W ECO City Katowice zaplanowano 1,9 mkw. powierzchni coworkingowej.

Na energooszczędnych biurowcach ECO City Katowice specjalna szklana fasada chroni wnętrze przed nagrzewaniem się i wysokimi rachunkami za klimatyzację.

Blisko 60 proc. powierzchni ECO City Katowice zajmą tereny zielone.

Architektonicznie ECO City Katowice jest „dopasowane" do Nowego Wełnowca, dzięki któremu przy ul. Konduktorskiej za ok. 10 lat będzie biło serce Katowic.

Dwa budynki ECO City Katowice są prawie gotowe. Przyszli najemcy już się nimi interesują, czy jednak biurowce jeszcze nie odzyskały wigoru po pandemii?

Mirosław Czarnik, prezes GPP SA: Rynek biurowy nie należy do łatwych. Klasyczny model biznesowy tego sektora nakazuje szybką budowę, komercjalizację i sprzedaż. Dlatego też typowy deweloper nie chce ponosić dodatkowych nakładów inwestycyjnych, które przyczyniłyby się do zmniejszenia kosztów obecności najemców w biurowcach.

GPP jednak nie sprzedaje swoich biurowców, tylko trzyma je w swoim portfelu. Buduje je więc z myślą o sobie i o przyszłej eksploatacji, a z takim zamiarem inaczej się buduje.

Tak, ale z przykrością muszę stwierdzić, że nadal sprawdza się formuła: „cena czyni cuda”. Większość najemców podejmuje decyzje o najmie na zasadzie „oczy kupują”. Wiedząc o tym, większość deweloperów „inwestuje” w fasadę budynków, nie przykładając się do instalacji budynkowych, a nawet oszczędzając na nich. To bardzo powierzchowne podejście, ale wciąż skuteczne.

Na energooszczędnych biurowcach ECO City Katowice m.in. specjalna szklana fasada, przy dużym nasłonecznieniu, chroni wnętrze budynku przed nagrzewaniem się i wysokimi rachunkami za klimatyzację. Nie wywołuje też efektu olśnienia we wnętrzu, przed którym zazwyczaj trzeba się zasłaniać. Fot. Mat. prasowe.

Od lat edukujemy rynek komunikatami o lepszych technologiach w naszych budynkach i niższych rachunkach najemców – o 3-4 euro za metr kwadratowy niż gdziekolwiek indziej. Z różnych powodów rynek nie chce lub nie potrafi weryfikować takich informacji.

Kryzys klimatyczny, który przynosi m.in. niespotykane do tej pory upały, dosłownie uderza w najemców nieefektywnych energetycznie biurowców. Na własnej skórze przekonują się oni, jak niekomfortowo pracuje się w takich warunkach, a rachunki za prąd potrzebny do chłodzenia budynków mogą być porównywalne z realną wysokością miesięcznego czynszu - tłumaczy Mirosław Czarnik, prezes GPP SA.

Postanowiliśmy zatem wpisać się w ten trend, ale w mądry sposób, otaczając energooszczędne biurowce ECO City Katowice zielenią na niespotykaną dotąd skalę. Nasz nowy kompleks przy ul. Konduktorskiej w Katowicach oferuje najemcom m.in. hektar zieleni urządzonej i niemal kilometr ścieżek spacerowych.

Nie może być chyba aż tak źle, skoro dzisiaj wszyscy martwią się rachunkami za media.

Rzeczywiście, muszę przyznać, że kryzys klimatyczny, który przynosi m.in. niespotykane do tej pory upały, dosłownie uderza w najemców nieefektywnych energetycznie biurowców. Na własnej skórze przekonują się oni, jak niekomfortowo pracuje się w takich warunkach, a rachunki za prąd potrzebny do chłodzenia budynków mogą być porównywalne z realną wysokością miesięcznego czynszu. Tymczasem w naszych energooszczędnych biurowcach ECO City Katowice m.in. specjalna szklana fasada, przy dużym nasłonecznieniu, chroni wnętrze budynku przed nagrzewaniem się i wysokimi rachunkami za klimatyzację. Nie wywołuje też efektu olśnienia we wnętrzu, przed którym zazwyczaj trzeba się zasłaniać.

GPP buduje biurowce drożej po to, żeby najemcy mieli komfortowe warunki pracy i przy okazji płacili niższe rachunki za media. Fot. Mat. prasowe.

Dzięki temu pracownicy nie muszą się odcinać od taniego i zdrowego światła naturalnego. Oczywiście przyznaję, że to nie są tanie rozwiązania, ale prawda jest taka, że aby oszczędzać, trzeba najpierw wydać więcej. Jednym słowem: budujemy biurowce drożej po to, żeby nasi najemcy mieli komfortowe warunki pracy i przy okazji płacili niższe rachunki za media.

W ECO City Katowice nie tylko rachunki będą niższe. To biurowy park w wielkim ogrodzie. Tego chyba jeszcze nigdzie nie było, a już na pewno nie w Katowicach.

Oczywiście, dlatego jednym z najważniejszych elementów będzie zagospodarowanie terenu wokół biurowców. Właśnie pracujemy nad szczegółowym planem aranżacji zieleni. Chcemy pokazać, że ECO City Katowice będzie wyjątkowe nie tylko na mapie Katowic, ale całego kraju. Nie znam biurowca w Polsce, którego częścią jest aż 1,5 hektara zieleni. Poza tym, w niedalekiej przyszłości, w naszym sąsiedztwie powstanie nowa dzielnica Katowic - Nowy Wełnowiec, w której również zaplanowano dużo zieleni. Mam nadzieję, że dzięki temu firmy uwierzą, że ECO City Katowice to jest dla nich dobre miejsce pracy. Prowadzimy już rozmowy z potencjalnymi najemcami, ale osobiście sądzę, że te negocjacje będą bardziej efektywne, gdy teren otaczający budynki już się zazieleni. Pierwsze prace i nasadzenia wykonamy jeszcze w tym roku, ale prawdziwie spektakularnego efektu należy się spodziewać zapewne w przyszłym roku.

W ECO City Katowice zaplanowaliśmy też miejsca do pracy na zewnątrz budynków. To ważne szczególnie dzisiaj, gdy pracownikom trzeba zaoferować coś więcej niż do tej pory - opisuje Mirosław Czarnik, prezes GPP SA.

Czy koncepcja tego parku-ogrodu jest już zamknięta?

Tak, mogę zapewnić, że nikt jeszcze podobnego projektu w Polsce nie zrealizował. Oczywiście wielu graczy często chwali się zielonymi terenami wokół swoich budynków, ale często te zapowiedzi kończą się sztuczną trawą na niewielkim tarasie. Blisko 60 proc. powierzchni ECO City Katowice zajmą tereny zielone, które wyróżni zróżnicowana topografia w postaci zielonych skarp, ogrodów kwiatowych i enklaw zieleni. Warto podkreślić, że zaplanowaliśmy też miejsca do pracy na zewnątrz budynków. Zieleń będzie na tyle przyjazna, że ma sprzyjać pracy na świeżym powietrzu. To ważne szczególnie dzisiaj, gdy model pracy się zmienia. Pracownikom trzeba dzisiaj zaoferować coś więcej niż do tej pory.

Blisko 60 proc. powierzchni ECO City Katowice zajmą tereny zielone, które wyróżni zróżnicowana topografia w postaci zielonych skarp, ogrodów kwiatowych i enklaw zieleni. Fot. Mat. prasowe.

W ECO City Katowice zaplanowaliście 1,9 mkw. powierzchni coworkingowej. Czy zarządzać nią będzie istniejący już operator biur serwisowanych, czy może sami uruchomicie nową markę? Wielu deweloperów tak robi.

Jeszcze się nad tym zastanawiamy, bo znamy się przede wszystkim na budowaniu i obsłudze technicznej budynków energooszczędnych. Wszystko zależy od warunków biznesowych i jakości usług oferowanych najemcy przez potencjalnego operatora. Jeżeli to będzie dobry biznes dla obu stron, to raczej będziemy skłaniali się ku takiemu rozwiązaniu.

Czy prace przy dwóch budynkach już się zakończyły?

Można tak powiedzieć, bo wykonaliśmy już zasadnicze prace konstrukcyjno-budowlane i z zewnątrz budynki są gotowe. Wyposażenie wnętrz, czyli tzw. prace fit-out będą wykonywane już z myślą o konkretnych najemcach, gdy podpiszą umowy najmu. Dodam tylko, że architektonicznie ECO City Katowice jest „dopasowane” do Nowego Wełnowca, dzięki któremu przy ul. Konduktorskiej za około dziesięć lat będzie biło serce Katowic. Jestem o tym przekonany. Być może nawet zbudujemy tam kiedyś kolejne mieszkania na wynajem w ramach projektu Share Home Silesia.

ECO City Katowice będzie wyjątkowe nie tylko na mapie Katowic, ale całego kraju. Nie znam biurowca w Polsce, którego częścią jest aż 1,5 hektara zieleni - przyznaje Mirosław Czarnik, prezes GPP SA.

Czy w związku z tym, że praca hybrydowa zrewolucjonizowała rynek biurowy, musieliście zmienić model komercjalizacji?

Oczywiście. Dzisiaj firmy optymalizują swoje biura. Jest coraz więcej takich, które szukają powierzchni od 250 mkw. do 500 mkw. Gdy potrzebują dodatkowych pomieszczeń, mogą skorzystać z usług coworkingu albo współdzielonej z innymi sali konferencyjnej. Według tej zasady też zredefiniowaliśmy ofertę dostępnych jeszcze powierzchni w GPP Business Park, gdzie wprowadziliśmy umeblowane, gotowe do wprowadzenia moduły o niedużych metrażach. Na razie zainteresowanie ofertą świadczy, że to działa.

