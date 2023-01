Wave, biurowiec od Skanska zlokalizowany w gdańskiej Oliwie, zyskuje nowego, prestiżowego najemcę. Firma doradcza Accenture otwiera w styczniu nowe biuro dla około 100 pracowników.

Pracownicy Accenture skorzystają z ponad 1 000 mkw. powierzchni biurowca Wave.

Powierzchnia biurowa jest wyposażona w prośrodowiskowe i innowacyjne rozwiązania, które zostały poddane dodatkowej certyfikacji LEED Interior Design.

W procesie najmu uczestniczyli eksperci z firmy CBRE.

Accenture to wiodąca, globalna firma świadcząca profesjonalne usługi na rzecz przedsiębiorstw, będących światowymi liderami, a także organizacji rządowych i pozarządowych. Accenture wspiera ich w zakresie cyfryzacji, optymalizacji operacji, zwiększania rentowności, a także działań o charakterze prospołecznym, dostarczając skalowalnych, szybkich i wymiernych rezultatów. Firma zatrudnia 738 tys. pracowników obsługujących klientów w ponad 120 krajach. Obecnie Accenture współpracuje z ponad 90 firmami z listy Fortune Global 100. W 2021 roku, po raz 19 z rzędu, firma znalazła się w zestawieniu "World's Most Admired Companies" opracowywanej przez magazyn Fortune. Teraz do listy lokalizacji, w których obecna jest spółka, dołącza Gdańsk. Accenture otwiera swoje biuro na ósmym piętrze biurowca Wave zrealizowanego przez Skanska, z którego będzie korzystało około 100 osób.

To już nasza trzecia współpraca na rynku polskim, a czwarta w tej części Europy. Nie może być chyba lepszego dowodu na zaufanie najemcy i potwierdzenia, że realizowane przez nas biurowce spełniają oczekiwania najbardziej wymagających partnerów. Trójmiasto przyciąga biznes między innymi szeroką bazą talentów, atrakcyjną lokalizacją czy dobrymi połączeniami z resztą kraju. A my dokładamy do tego najwyższej jakości powierzchnie, pozwalające na dalszy rozwój działalności – mówi Kornelia Łukaszewska-Ciesielska, menadżer ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska.

Wave w Gdańsku.



Z wielką radością witamy Accenture w gronie trójmiejskiego Sektora Usług Biznesowych. Zarówno znakomita marka, jak i potencjał rozwojowy nowego centrum usług tego globalnego lidera, otwierają przed pracownikami z Trójmiasta bardzo ciekawe możliwości zawodowe. Zyskujemy również kolejne potwierdzenie naszej atrakcyjności inwestycyjnej i płynące stąd wzmocnienie marki Pomorza jako doskonałej bazy dla tego sektora gospodarki. Na pewno dołożymy wszelkich starań, by nowy inwestor miał się w Trójmieście jak najlepiej i wykorzystał w pełni możliwości płynące z posiadania tutaj centrum operacyjnego – Marcin Grzegory, Deputy Director, Invest in Pomerania.

Wave oferuje swoim najemcom prawie 25 tys. mkw. innowacyjnej, zrównoważonej i w pełni bezpiecznej powierzchni biurowej. Biurowiec, jako pierwszy w Trójmieście, został wyróżniony prestiżowym certyfikatem WELL Core & Shell na poziomie Gold. Standard ten weryfikuje ponad 100 parametrów budynku. Kładzie duży nacisk na zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi oraz ich zachowanie. Bierze też pod uwagę design czy kwestie związane z użytkowaniem samego biurowca. Analizie poddawane są m.in. kwestie związane z dostępem do świeżego, czystego powietrza, dobrej jakości wody, odpowiedniego oświetlenia wnętrz, temperatury i akustyki.

Dla naszego klienta niezwykle istotnym było, aby nowa przestrzeń biurowa była przyjaznym miejscem, w którym pracownicy Accenture będą mogli czuć się dobrze i efektywnie realizować się zawodowo. Wave to idealne miejsce ku temu, budynek oferuje szereg udogodnień dla użytkowników oraz zapewnia najwyższe standardy ekologiczne, to idealne połączenie – mówi Anna Tuszyńska, zastępca dyrektora w dziale powierzchni biurowych w CBRE w Trójmieście.

Budynek posiada również certyfkaty LEED Core & Shell oraz WELL Health-Safety Rating. Otrzymanie tego ostatniego daje pewność, że powierzchnie biurowe w Wave są w pełni bezpieczne dla najemców.

Zgodnie z filozofią oraz założonymi celami klimatycznymi, Skanska korzysta z rozwiązań, które mają na celu minimalizowanie wpływu inwestycji na środowisko naturalne. Wave jest tego właśnie przykładem. Biurowiec korzysta wyłącznie z energii wyprodukowanej w źródłach odnawialnych oraz może zużywać o ponad 30 proc. mniej energii elektrycznej. Dzięki specjalnej armaturze, przy odpowiedzialnym zarządzaniu i świadomym użytkowaniu obiektu przez najemców, można oszczędzić ponad 40 proc. wody. Niemal 1/4 materiałów, z których powstał Wave, zawierało elementy pochodzące z recyklingu. Drewno wykorzystane do budowy posiadało certyfikat FSC, wyznaczający standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

W ramach projektu, od strony al. Grunwaldzkiej położony został też chodnik ze specjalnego betonu, który redukuje ilość szkodliwych substancji znajdujących się w powietrzu. Znajduje się tu również centrum współdzielonej mobilności, City Hub, które wspiera alternatywne środki transportu i znakomicie uzupełnia rozbudowaną sieć połączeń komunikacji miejskiej w pobliżu biurowca.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl