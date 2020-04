W jaki sposób pandemia wpłynie na aranżacje biur?

Znaczna część przedsiębiorców w trakcie pandemii decyduje się na czasowe wdrożenie systemu home office. Warto wykorzystać ten moment na kompleksową adaptację biura - wprowadzenie zmian, które pomogą w zachowaniu czystości i higieny.

Jak pokazują liczne badania amerykańskiego mikrobiologa doktora Charlesa Gerby, który przygląda się występowaniu zarazków w środowisku biznesowym, przeciętne biurko zawiera około 3 350 bakterii na cm kw. , telefon – 4 020, klawiatura – 527, a mysz – 268. Dla porównania – na biurku znajduje się średnio 400 razy więcej bakterii niż na desce klozetowej. Wszystkie mikroby pod wpływem dotyku są następnie przenoszone przez pracowników do przestrzeni wspólnych – na klamki, przyciski na drukarkach, włączniki światła itp. Oczywiście całkowite zatrzymanie tego procesu nie jest możliwe, ale ograniczenie owszem.

Postaw na minimalizm

W dążeniu do zaprojektowania higienicznego biura powinna przyświecać nam sprawdzona zasada less is more.

- Im mniej przedmiotów znajduje się w danym pomieszczeniu, tym mniej powierzchni, na których mogą osadzać się zarazki oraz kurz. Często popełnianym błędem jest zakup zbyt dużych biurek dla pracowników. Zamiast obszernego blatu, warto wyposażyć się w zamykane schowki służące do segregowania dokumentów i gromadzenia akcesoriów. Standardem powinno stać się także umieszczanie w łatwo dostępnym miejscu dozowników ze środkami do czyszczenia i dezynfekcji. Stwarza to możliwość, aby przynajmniej dwa razy dziennie, każdy we własnym zakresie dbał o czystość swojego stanowiska pracy - radzi Jose Jorge Cano Gonzalvo, dyrektor ds. fit-out na Polskę i region CEE w firmie Quadrature Poland. - Kluczowe jest również odpowiednie magazynowanie. Dobre rozplanowanie lokalizacji zamykanych szaf i regałów przyporządkowanych konkretnym działom, pozwoli uniknąć sytuacji, w której duża liczba osób wielokrotnie korzysta z jednego punktu przechowywania. Bez dwóch zdań wirusy i bakterie najszybciej szerzą się we wnętrzach typu open space. Nie oznacza to jednak, że jedyną słuszną drogą jest zmiana adresu firmy i wybór biura z układem zamykanych pomieszczeń. Wystarczy profesjonalnie wykonany space plan, w którym zachowane będą najaktualniejsze standardy odległości między biurkami, bez uszczerbku na efektywności powierzchni. Zamiast ścian doskonale sprawdzą się elementy wygradzające w postaci regałów, kwietników lub drzwi przesuwnych.

