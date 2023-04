Ghelamco zamknęło 2022 r. zyskiem operacyjnym w wysokości 66 822 tys. euro. - Spadek w porównaniu z rokiem poprzednim nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę fakt, że 2021 r. był najlepszy w historii spółki - informuje grupa.

Przychody Ghelamco w 2022 r. pochodziły głównie ze sprzedaży inwestycji mieszkaniowych oraz z najmu i wyniosły ogółem 52 221 tys. euro.

Zysk netto ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych dotyczył części biurowej i handlowej projektu HUB (24 473 tys. euro) oraz projektu handlowego Prochownia Łomianki (697 tys. euro).

Na koniec roku, który na swoim początku był jeszcze pod pewnym wpływem ostatnich działań związanych z walką z covid oraz pomimo wybuchu w lutym wojny na Ukrainie, Ghelamco zamknęło rok 2022 zyskiem operacyjnym w wysokości 66 822 tys. euro.

„Spadek w porównaniu z 2021 r. nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę fakt, że rok 2021 był najlepszym rokiem w historii spółki” - czytamy w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Biurowce Ghelamco wciąż atrakcyjne

Przewidywany spadek wynikał głównie z ujęcia wartości dodanej w związku z zakończeniem realizacji i komercjalizacją w 2021 r. dwóch dużych projektów, tj. The Warsaw HUB i Warsaw UNIT. W związku z tym spółka nie odczuła bezpośrednio negatywnego wpływu tego wydarzenia na swój portfel.

Na polskim rynku mamy dziś do czynienia z niską podażą wysokiej jakości powierzchni biurowej spełniającej wymogi zrównoważonego rozwoju, a także z rosnącymi stawkami czynszu.

„Dlatego pozycja spółki będzie kluczowym czynnikiem stymulującym rozwój działalności, ponieważ portfel jej projektów jest nadal atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów i najemców” - informuje spółka.

Przychody z najmu i sprzedaży mieszkań

Przychody z inwestycji mieszkaniowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 29 755 tys. euro i dotyczyły przekazania do użytkowania sprzedanych mieszkań w projekcie Groen (12 175 tys. euro), sprzedanych mieszkań w projekcie Foksal (8 470 tys. euro), sprzedaży działki Akademik (5 964 tys. euro) oraz sprzedanych mieszkań w projekcie Flisac (3 146 tys. euro).

Przychody i koszty sprzedaży związane ze sprzedanymi mieszkaniami zostały ujęte w oparciu o podpisane przez nabywców protokoły przekazania. Przychody z inwestycji mieszkaniowych w ubiegłym roku dotyczyły przekazania do użytkowania sprzedanych mieszkań w projekcie Foksal (13 885 tys. euro) oraz sprzedanych mieszkań w projekcie Flisac (30 389 tys. euro).

Przychody z tytułu najmu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 22 466 tys. euro i dotyczyły czynszu z projektów komercyjnych - głównie projektu biurowego Warsaw HUB do momentu sprzedaży oraz Warsaw UNIT. Tymczasem w 2021 r. było to 71 576 tys. euro. Spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym jest związany ze sprzedażą projektu biurowego Warsaw HUB w marcu 2022 r.

Inwestycje w portfelu Ghelamco

W bieżącym okresie spółka ponownie dokonywała istotnych inwestycji w dotychczasowe projekty -głównie Warsaw UNIT, The Bridge, Craft i Kreo, jak również w projekty mieszkaniowe: Groen i Bliskie Piaseczno. Ponadto spółka sprzedała do Google Poland biurowe budynki wieżowe i część powierzchni handlowej w jednym ze swoich największych projektów – Warsaw HUB.

W rezultacie suma bilansowa spadła do poziomu 1 717 126 tys. euro, a kapitał własny do 1085 003 tys. euro. Wskaźnik wypłacalności wzrósł do 63,2 proc. na dzień 31 grudnia 2022 r. (w porównaniu z 52,1 proc. na dzień 31 grudnia 2021 r.).

Ponadto 8 grudnia 2022 r. 80 proc. akcji spółki Nowa Marina Gdynia S.A. zostało nabytych w ramach umowy wspólnego przedsięwzięcia za kwotę 39,6 mln zł. Cena zakupu została ustalona na podstawie wartości działki, wynoszącej 61 mln zł.

Jaki był wskaźnik pustostanów?

Pomimo niepewnych okoliczności rynkowych- markoekonomicznych i rosnących stóp procentowych, Ghelamco udało się utrzymać wskaźnik powierzchni wynajętej dla projektu handlowego Plac Vogla na poziomie 100 proc., a dla projektu Prochownia Łomianki (pozostała część projektu) podpisano umowy na 98 proc. Oba projekty zostały z powodzeniem sprzedane w 2022 roku. W przypadku projektu Warsaw UNIT wskaźnik powierzchni wynajętej wynosi obecnie ok. 85 proc.

