W Kampusie Innowacji powstanie wyspecjalizowana społeczność inwestorów

Od promowania inwestycji jako Anioł Biznesu po bycie punktem kontaktu dla międzynarodowych funduszy Venture Capital, poszukujących możliwości inwestycyjnych w Europie Środkowowschodniej – ​Społeczność Inwestorów chce stać się platformą do edukacji, budowania kontaktów i koinwestycji z lokalnymi graczami.

Zarządzana przez COBIN Angels ​Społeczność Inwestorów ma ambicję zmienić kulturę inwestowania w Polsce oraz przyciągnąć więcej kapitału zagranicznego do regionu. Inicjatywa dołącza do pozostałych działań warszawskiego Kampusu Innowacji. W ramach Kampusu, w którym główną siedzibę mają CIC Warsaw oraz Fundacja Venture Cafe Warsaw, ma działać szereg inicjatyw skierowanych do polskiego rynku innowacyjnego. Współpracę z CIC w ramach Kampusu Innowacji ogłosiło już kilka hubów branżowych, skoncentrowanych na potrzebach wybranych sektorów: nieruchomościowego, kosmicznego czy Internetu rzeczy (IoT). W niedługim czasie dołączą do nich kolejne wyspecjalizowane huby.

Początek rewolucji kapitałowej

Rozwinięte ekosystemy innowacyjne opierają się na równowadze kluczowych składników: idei, talentu i kapitału. Ten ostatni pojawia się zwykle jako ostatni i jednocześnie jest najtrudniejszy do zbudowania. Chociaż Polska jest bogata w idee i topowe talenty, to polskie startupy wciąż mają problem z przyciągnięciem wystarczającego kapitału inwestycyjnego. Tylko w ubiegłym roku młode spółki technologiczne pozyskały w sumie ponad 1 mld PLN od inwestorów, jest to jednak wciąż kropla w morzu potrzeb. Zgodnie z danymi raportu State of European Tech 2019, posiadamy w kraju aż 5% europejskich talentów technologicznych, a jednocześnie przyciągamy zaledwie 0,5% europejskiego kapitału wysokiego ryzyka.

Siłę płynącą z bliskości kapitału CIC doświadczyło historycznie na własnej skórze. Przy Kendall Square w Cambridge w USA, jednej z czołowych dzielnic innowacyjnych na świecie, kapitał inwestycyjny wzrósł z poziomu 100 milionów dolarów w 1999 r. do ponad 15 miliardów dolarów w 2019 r. A mowa tu wyłącznie o funduszach, które swoje siedziby ulokowały w przestrzeni zarządzanej lub bezpośrednio sąsiadującej z CIC! Wraz ze wzrostem aktywności innowatorów, wzrosło zainteresowanie inwestorów i tylko między 2016 a 2019 rokiem wielkość aktywów wzrosła w tej okolicy aż dwukrotnie. To samo zjawisko chcą wykorzystać twórcy Kampusu Innowacji w Warszawie.

