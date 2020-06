W Katowicach pandemia podkręciła popyt na grunty pod biurowce

W Katowicach widać zwiększone zainteresowanie nieruchomościami gruntowymi, które mogą służyć realizacji nowoczesnych powierzchni biurowych. - Inwestorzy zakładają, że w kryzysie nie będzie większego popytu na takie grunty. Myślą tak: jeśli gmina zdecyduje się je sprzedać, to być może będzie okazja je taniej kupić. Takich zapytań jest teraz o wiele więcej niż przed pandemią. To pokazuje, że płuca finansowe i inwestycyjne tego sektora są całkiem spore – uważa Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.

W Katowicach działa 110 centrów nowoczesnych usług biznesowych, z czego tylko w ubiegłym roku powstało osiem nowych.

- Jeżeli w czasie pandemii przedsiębiorstwo nie jest w stanie przetrwać miesiąc czy półtora bez przychodów i ogłasza upadłość, to znaczy, że rynek dokonuje samooczyszczenia. Może to brutalna reguła, ale chyba prawdziwa. Podobnie jest z samorządami – uważa Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.

Jego zdaniem, jeżeli miasta dokonały transformacji, by wesprzeć rozwój rynku nowoczesnych usług biznesowych, to teraz muszą wykazać się konsekwencją, gwarantując ciągłość i trwałość projektów inwestycyjnych oraz społecznych. Wtedy udowodnią, że są wiarygodnym partnerem dla biznesu.

- I nie chodzi tylko o doraźne korzyści rozumiane jako wpływy z podatku PIT i CIT, ale także o to, co w czasach depopulacji jest szczególnie istotne, czyli pozyskiwanie nowych mieszczan, którzy w perspektywie kilkunastu lat mogą być siłą kreującą nową jakość w miastach – wyjaśniał podczas konferencji ABSL Digital Forum wiceprezydent Katowic.

Jednocześnie podkreślił, że zauważa zwiększone zainteresowanie nieruchomościami gruntowymi, które mogą służyć realizacji nowoczesnych powierzchni biurowych.

- Inwestorzy zakładają, że w kryzysie nie będzie większego popytu na te grunty. Jeśli gmina zdecyduje się je sprzedać, to być może będzie okazja, by je taniej kupić. Takich zapytań jest teraz o wiele więcej niż przed pandemią. To pokazuje, że płuca finansowe i inwestycyjne są całkiem spore. To cieszy – wyjaśniał Bogumił Sobula.

Dodał, że miasto ma w swoich zasobach około tysiąca lokali użytkowych, na które przewidziano ulgi.

- Z ich monitoringu przeprowadzonego przez ostatnie 2,5 miesiąca wynika, że tylko pięciu najemców zrezygnowało z prowadzenia w nich działalności: dwóch z przyczyn losowych, a trzech przez pandemię. Oby tak było i dalej – przyznaje wiceprezydent Katowic.

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient