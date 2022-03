W kompleksie Quattro w Krakowie powstał dentysta jak... kawiarnia

W Krakowie powstało nietypowe centrum dentystyczne. Pełno w nim roślin oczyszczających powietrze, a także książek, które służą m.in. do biblioterapii pacjentów, którzy odczuwają lęk przed wizytą. W tym ostatnim pomaga też klimat miejsca, bardziej przypominający kawiarnię niż dentystę. Za wnętrzem stoją architekci znani z popularnej sieci kawiarni. To pierwsze tego typu centrum Medicover Stomatologia w Krakowie.

W kompleksie Quattro Business Park przy al. Bora-Komorowskiego zadebiutowało pierwsze w Krakowie centrum dentystyczne stworzone w koncepcie "Rytuał Uśmiechu".

Centrum ma powierzchnię 310 mkw. i można w nim znaleźć 6 gabinetów.

Centrum jest 9. otwartym w koncepcie „Rytuału Uśmiechu". Podobne działają w Warszawie, Gdyni, Gdańsku, Toruniu, Łodzi oraz Bielsku-Białej.

Od ponad roku w całej Polsce Medicover Stomatologia otwiera centra dentystyczne w nowym i autorskim koncepcie – tzw. „Rytuale Uśmiechu". Ma on za zadanie zmienić postrzeganie dentysty, a także pokazać pacjentom, że można leczyć się w miejscu, które nie budzi lęku i nie wywołuje stresu. Teraz ten unikalny na rynku format dociera także do stolicy Małopolski.

Dentysta, który relaksuje

– Centra otwierane w „Rytuale Uśmiechu" to miejsca, w których pacjent może liczyć nie tylko na kompleksowe leczenie, holistyczne podejście czy nowy standard opieki, ale przede wszystkim ma szansę przełamać swój strach przed wizytą u dentysty, spowodowany np. traumą stomatologiczną z dzieciństwa, silnym stresem, a nawet dentofobią, czyli panicznym lękiem przed leczeniem – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia.



– Każde z naszych nowych centrów, także to w Krakowie, zostało tak zaprojektowane, aby nie budzić w pacjencie negatywnych skojarzeń, a wręcz przeciwnie – tworzyć pozytywne doświadczenia i wspomnienia z wizyty. Sięgamy przy tym po wiedzę psychologów, ale i po doświadczenie architektów, tworząc miejsca odstresowujące i przełamujące stereotypy – dodaje.

Klimat jak w kawiarni

Jak tego dokonano w Krakowie? Przede wszystkim stworzenie wnętrza powierzono architektom z pracowni Piotrowscy Design, tej samej, która stoi za modnymi warszawskimi kawiarniami Green Caffè Nero. Był to celowy zabieg. Medicover dosłownie 1:1 przeniósł klimat znany z tego typu przestrzeni do dentysty.



Tradycyjne krzesła zastąpiono w poczekalni wygodnymi fotelami nawiązującymi do modnego ostatnio stylu vintage. W centralnym punkcie ustawiono natomiast tzw. common table, co jest również rozwiązaniem znanym z kawiarni. Ten charakter podkreślono także biblioteczką z kilkuset pozycjami książkowymi, które odratowane zostały z likwidowanych zbiorów m.in. bibliotek, a także stoiskiem kawowym, w którym pacjent może zabawić się w baristę i samodzielnie zaparzyć kawę.

Centrum stawia na ekologię

To jednak nie koniec elementów, które są zaskakujące jak na wnętrze medyczne. W poczekalni pojawiły się także specjalne rośliny, których celem jest oczyszczanie powietrza m.in. ze smogu. Gatunki zostały tak dobrane, aby spełniać jak najlepiej tę funkcję. Medicover zadbał także o zmysły. Kolory wnętrza dobrano tak, aby nie budziły skojarzeń z przychodnią czy szpitalem. Celowo także w poczekalni przytłumiono światło, żeby nie drażniło oczu. Powodującą napięcie ciszę zastąpiono natomiast specjalną jazzową playlistą, a charakterystyczny dentystyczny zapach – aromaterapią.



– Przestrzeń, która powstała ma konkretny, terapeutyczny cel. Zależy nam na tym, aby pacjent przed wizytą mógł się zrelaksować, rozproszyć swoje myśli, miał zapewniony komfort emocjonalny – mówi Wioletta Januszczyk. – Dlatego też z poczekalni usunęliśmy wszystko, co przez lata kojarzyło się negatywnie z dentystą – od rażącego, zimnego światła i zapachu chemikaliów, po niewygodne meble. To bardzo empatyczne podejście do pacjenta, zwłaszcza do jego potrzeb, które na pierwszy rzut oka mogą być niewidoczne – dodaje.

Technologia i 11 specjalistów

Ale nie tylko wnętrze wyróżnia nowe krakowskie centrum Medicover Stomatologia. W Quattro Business Park pod jednym dachem pacjenci mogą znaleźć specjalistów z aż 11 dziedzin stomatologii, w tym m.in. implantologii, ortodoncji, periodontologii, protetyki, endodoncji, leczenia zachowawczego, chirurgii i pedodoncji, czyli stomatologii dziecięcej.



Przyjmuje tutaj także fizjoterapeuta stomatologiczny, zajmujący się m.in. przypadkami wpływu stresu na zęby. Oprócz tego pacjenci mają dostęp do usług z zakresu medycyny estetycznej. Centrum wyposażone jest także w nowoczesną pracownię diagnostyki obrazowej i tzw. photo room, w którym dokumentowane są postępy w leczeniu. Lokalizacja dostosowana jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych.



– Liczba dostępnych w centrum specjalistów sprawia, że jesteśmy w stanie zaopiekować się pacjentem holistycznie, podejmując się leczenia także bardziej złożonych przypadków, wymagających wiedzy i doświadczenia interdyscyplinarnego zespołu specjalistów. To stało się już znakiem rozpoznawczym centrów „Rytuału Uśmiechu" – mówi Mateusz Cachro, kierownik centrum Medicover Stomatologia Kraków Bora-Komorowskiego.

Nowoczesne metody leczenia

Zresztą nie tylko to. Nowa lokalizacja sieci naszpikowana jest nowoczesną technologią diagnostyczną i wspierającą leczenie. Na przykład pacjenci mogą tutaj wybrać zamiast tradycyjnego znieczulenia strzykawką, znieczulenie przy pomocy komputera. Tradycyjne wyciski zastąpiono tu z kolei skanerami wykonującymi skan 3D jamy ustnej.



Ponadto, można poddać się leczeniu po podaniu gazu rozweselającego (sedacji), leczeniu próchnicy początkowej przy pomocy żywicy Icon (co jest obecnie jedną z najnowocześniejszych metod), a także bezinwazyjnemu leczeniu paradontozy przy pomocy systemu Vector, który umożliwia czyszczenie głębokich kieszonek zębowych.



– W nowym centrum zgromadziliśmy nie tylko doświadczonych specjalistów, ale także technologię, dzięki której leczenie jest bezbolesne, bezstresowe, a także znacznie bardziej precyzyjne. Ponadto pacjenci zyskują dostęp do popularnych ostatnio metod leczenia, np. aparatami Invisalign. Pod tym względem centrum w Krakowie jest jednym z najnowocześniejszych w mieście – mówi Mateusz Cachro.



W sumie sieć Medicover Stomatologia liczy 65 centrów w całej Polsce. W Krakowie, oprócz tego w Quattro Business Park, działają jeszcze dwie lokalizacje Medicover Stomatologia.