W Krakowie powstanie dzielnica wieżowców. Zobacz film!

Nowe Miasto planowane jest w rejonie Płaszowa i Rybitw, w południowo-wschodniej części Krakowa. W przestrzeni o charakterze śródmiejskim będzie możliwa budowa wieżowców do wysokości 150 metrów. W najbliższy poniedziałek, 30 maja, zostaną zaprezentowane szczegóły projektu.

Założenia dla obszaru Płaszów/Rybitwy zaprezentował na sesji Rady Miasta Krakowa zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju Jerzy Muzyk.

Nowe Miasto ma być strefą przyjazną budynkom wysokościowym. Grunty pod inwestycję znajdują się w sąsiedztwie oczyszczalni Płaszów.

Nowoczesne centrum o charakterze śródmiejskim ma pełnić głównie funkcje komercyjne, biurowe, mieszkaniowe.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Obszar Płaszowa i Rybitw charakteryzuje się dużą różnorodnością, jeśli chodzi o profil gospodarczy działających na nim firm. Są to zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne, o charakterze wytwórczym oraz pełniące funkcje magazynowe. Z kolei tereny kolejowe w rejonie stacji Płaszów, to najważniejszy element krakowskiego węzła kolejowego, zarówno w ruchu pasażerskim jak i towarowym.

Wraz z wprowadzaniem na ten teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i pojawieniem się nowych mieszkańców, konieczne będą zmiany terenów poprzemysłowych i pokolejowych w kierunku funkcji użyteczności publicznych, biurowych, przemysłu wysokich technologii, które będą powiązane z planowaną zabudową mieszkaniową.

Nowe Miasto w Krakowie potrzebuje planu zagospodarowania

Aby zrealizować taki projekt, niezbędny będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowe Miasto.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowe Miasto stworzy przestrzeń o charakterze śródmiejskim, w której będzie możliwa zabudowa wieżowców do wysokości 150 metrów.

Z projektem będzie można zapoznać się do 6 lipca w Biuletynie informacji Publicznej. Dyskusja publiczna jest otwarta dla mieszkańców i odbędzie się 23 czerwca o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta przy placu Wszystkich Świętych 3-4. Uwagi do projektu planu Nowe Miasto można składać do 27 lipca.