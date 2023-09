Firma RKD działa od 1913 roku i zatrudnia 250 osób w 6 europejskich biurach. Specjalizuje się w usługach architektonicznych, inżynierskich oraz zarządzania projektami m.in. w takich sektorach jak centra danych, produkcja i logistyka, produkcja farmaceutyczna.

Po restrukturyzacji i transformacji właścicielskiej jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia obrotu na poziomie 50 mln EUR do końca 2023 r. Odnotowaliśmy 20% wzrost rok do roku w ciągu ostatnich 2 lat, przy czym 40-50% naszej działalności ma miejsce poza Irlandią. Mamy ambitne plany rozwoju i Polska ze swoim potencjałem gospodarczym znakomicie w te plany się wpisuje, stąd decyzja o inwestycji w polskie biuro RKD. W Polsce planujemy zbudowanie nawet 50-osobowego zespołu - mówi David Petherbridge dyrektor zarządzający firmy.