W krakowskim Quattro Business Park powstanie dwujęzyczne przedszkole

Nowoczesne przedszkole i żłobek w budynku biurowym to dziś jedno z najbardziej pożądanych przez najemców udogodnień.

Właściciel i zarządca nieruchomości, firma Globalworth, podpisała już umowę najmu z operatorem. Licząca 400 mkw. placówka otworzy się we wrześniu 2022 r.

Nowe przedszkole i żłobek KIDS&Co. jest elementem metamorfozy, jaką obecnie przechodzi kompleks biurowy Quattro Business Park w rejonie ronda Polsadu.

Zmiany obejmują zarówno sferę wizualną, jak i funkcjonalną obiektu. Całkowity remont przejdzie wewnętrzne patio pomiędzy budynkami oraz części wspólne. Pojawią się też nowe udogodnienia, jak ładowarki do samochodów i hulajnóg elektrycznych, a infrastruktura dla rowerzystów zostanie rozbudowana. Cały obiekt dostosowany zostanie do restrykcyjnych wymagań certyfikatu „Obiektu bez barier” pod kątem osób z niepełnosprawnościami oraz systemu WELL, który zapewnia najwyższe standardy w zakresie zdrowia i dobrostanu pracowników. Już niedługo w Quattro Business Park otworzy się też placówka Medicover Stomatologia, funkcjonująca w autorskim koncepcie Rytuał Uśmiechu, a także salon optyczny Medicover Optyk.

- Nowoczesne przedszkole i żłobek w budynku biurowym to dziś jedno z najbardziej pożądanych przez najemców udogodnień. Szukając operatora placówki w Quattro Business Park kierowaliśmy się kryteriami doświadczenia i oferty edukacyjnej. KIDS&Co. który słynie z najwyższej jakości opieki, wyposażenia i autorskich programów nauczania w dwóch językach, dlatego czujemy dużą satysfakcję, że udało nam się nawiązać współpracę z tak zaufaną i cenioną firmą - Weronika Maria Kuna, Asset Management & Leasing Manager w Globalworth Poland

Quattro Business Park stara się kompleksowo realizować potrzeby najemców

KIDS&Co. to jedna z pierwszych w Polsce sieci przedszkoli i żłobków, która wprowadziła nauczanie dwujęzyczne. Sieć od 16 lat systematycznie buduje autorskie programy edukacyjne, których głównym celem jest wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci we wszystkich aspektach: od rozwoju emocjonalnego i psychicznego, poprzez rozwój kognitywny, społeczny, językowy i motoryczny. Dzieci uczone są umiejętności z zakresu nauk doświadczalnych, kodowania, robotyki oraz twórczego wykorzystywania najnowszych technologii. Placówki współpracują z wiodącymi firmami technologicznymi i korzystają z najnowocześniejszych pomocy naukowych i urządzeń multimedialnych. Misją KIDS&Co. jest wychowywanie dzieci w duchu przedsiębiorczości i samodzielności, potrafiących współdziałać w grupie, otwartych na świat i jego różnorodność, które są jednocześnie przygotowane do wyzwań edukacji szkolnej. Firma realizuje swój cel od 2006 roku, otwierając i prowadząc innowacyjne przedszkola i żłobki we współpracy z najlepszymi na polskim rynku właścicielami biurowców, deweloperami i pracodawcami.

Quattro Business Park to nowoczesny kompleks biurowy obejmujący pięć budynków (A, B, C, D oraz FIVE) o łącznej powierzchni 66 tys. mkw. Zlokalizowany jest w północno-wschodniej części Krakowa, przy Al. Gen. Bora-Komorowskiego 25, w rejonie ronda Polsadu, gdzie aktualnie trwa projektowanie wielopoziomowego węzła przesiadkowego wraz z linią tramwajową i przejściami podziemnymi. Już teraz głównym atutem kompleksu jest dostęp do rozwiniętej sieci komunikacji miejskiej, umożliwiającej łatwy dojazd zarówno do centrum, dworca PKP, jak i lotniska. Do dyspozycji pracowników i gości Quattro Business Park jest parking podziemny i naziemny na 1300 samochodów, a także infrastruktura handlowo-usługowa w najbliższej okolicy. Budynek posiada certyfikat ekologiczny BREEAM na poziomie Excellent.