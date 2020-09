W Łodzi powstanie nowy biurowiec? Ma ożywić nowe centrum miasta

Nowy plan zakłada przeniesienie magistratu do wieżowca obok Łodzi Fabrycznej, który na zlecenie miasta zbuduje wynajęta firma. Plan ma przynieść gigantyczne oszczędności i przy okazji przyciągnąć ludzi do Nowego Centrum Łodzi.

Wieżowiec miałby stanąć na miejskim gruncie obok Dworca Fabrycznego w 2024 roku. Działka była przeznaczona pod hotel, ale do sprzedaży terenu nie doszło - podaje fakt.pl. Miejscy urzędnicy liczą na to, że wniesienie działki do projektu znacznie obniży koszt budowy, a zatem wpłynie też na finalną wysokość czynszu.

Opuszczone przez urzędników budynki maja być sprzedane lub zagospodarowane w inny sposób, np. na mieszkania.