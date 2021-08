W Łodzi rośnie współczynnik pustostanów

Według raportu „Office Occupier – Rynek biurowy w Łodzi” firmy doradczej Cresa Polska, wolumen transakcji w pierwszym półroczu 2021 roku wyniósł 8.300 mkw. i był mniejszy o 84% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

Stanowił on tylko 13,7% średniej rocznej z lat 2015-2020. W strukturze popytu w tym okresie dominowały nowe umowy (66%), a następnie renegocjacje (34%).

- Łódź nadal notuje spadki aktywności najemców i wzrosty współczynnika pustostanów. Tak jak w innych dużych ośrodkach biurowych Polski, tutaj również firmy opracowują strategie powrotu do biur, co nie pozostaje bez wpływu na istniejące zasoby oraz decyzje deweloperów o realizacji kolejnych projektów. Przewidujemy jednak, że panujący w Łodzi korzystny klimat biznesowy przyczyni się do ożywienia aktywności gospodarczej w kolejnych kwartałach i zachęci kolejnych inwestorów do lokowania swoich siedzib w tym mieście – mówi Martyna Balcer, Associate Director w dziale reprezentacji najemców biurowych w firmie Cresa Polska.

Zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Łodzi na koniec pierwszego półrocza 2021 r. osiągnęły poziom 579.400 mkw. i powiększyły się w ciągu roku o 5,7%. W drugim kwartale nie oddano do użytku żadnego nowego budynku biurowego, natomiast w budowie pozostają takie obiekty jak React czy Monopolis M3.

Wolumen transakcji zawartych w pierwszym półroczu wyniósł 8.300 mkw. i był mniejszy o 84% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. W samym drugim kwartale wynajęto 6.000 mkw. – to o 60% mniej w ujęciu rok do roku. W strukturze popytu w tym okresie dominowały nowe umowy (79%), a następnie renegocjacje (21%).

Największą transakcją w pierwszym półroczu 2021 r. była umowa przednajmu 3.500 mkw. podpisana przez firmę Chillispaces w biurowcu React, a następnie renegocjacja umowy w Centrum Targowa 35 (poufny najemca, 1.500 mkw.) oraz renegocjacja umowy w Alexander Plaza przez firmę ABB (1.000 mkw.).