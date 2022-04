W Lubicz Park w Krakowie będzie dostępne przedszkole sieci Fair Play

Nowa placówka Fair Play w Krakowie.

Przedszkole zajmie 260 mkw. w Lubicz Park.

Najemca zdecydował się na przestrzeń na parterze.

Właściciel i zarządca obiektu, firma Globalworth, podpisała już umowę najmu z operatorem.

- Nowe przedszkole to jeden z kluczowych elementów metamorfozy, jaką przechodzi obecnie Lubicz Park. Nie ograniczamy się jedynie do zmian wizualnych, postawiliśmy również na dodatkowe udogodnienia, które zwiększą atrakcyjność naszej nieruchomości. Przedszkole sieci Fair Play to odpowiedź na oczekiwania naszych najemców i ich pracowników, którzy powracają do biur po pandemii i potrzebują nowoczesnego przedszkola dla swoich dzieci. Jestem przekonana, że nowa placówka będzie też służyć okolicznym mieszkańcom i wszystkim dzieciom, których rodzice pracują w centrum Krakowa. – mówi Weronika Maria Kuna, Asset Management & Leasing Manager w Globalworth Poland.

Przedszkole Fair Play będzie się znajdować na parterze budynku A kompleksu Lubicz Park przy ul. Lubicz 23 w Krakowie. Swoim podopiecznym zaoferuje zajęcia sportowe i językowe, zdrowe żywienie przygotowane przez dietetyka, dostosowane do potrzeb każdego dziecka, kolorowe, przestronne sale, gdzie w trosce o zdrowie zamontowane zostaną oczyszczacze powietrza, dwie ogrodzone przestrzenie do zabaw na dworze, a także konsultacje ze specjalistami, psychologiem, pielęgniarką, higienistką i logopedą. Ofertę i warunki nowej placówki Fair Play będzie można dokładniej poznać przychodząc na dzień otwarty dla rodziców i dzieci, który odbędzie się 14 maja 2022 r.

Lubicz Park się zmienia

Obecnie Lubicz Park przechodzi zakrojoną metamorfozę. Wokół budynku powstanie przestrzeń z dużą ilością zieleni oraz miejscami do wypoczynku i rekreacji. Nowy wygląd zyskają przestrzenie wspólne – lobby budynku B jest już gotowe, trwają prace w atrium budynku A. Rozbudowana zostanie też infrastruktura rowerowa – przybędzie szafek, pryszniców i miejsc parkingowych dla rowerzystów. Już teraz użytkownicy obiektu mogą korzystać ze stacji do ładowania samochodów i hulajnóg elektrycznych.