W nieruchomościach stabilniej. Indeks REECOX Polska z dwucyfrowym wzrostem

Pod koniec roku koniunktura na polskim rynku nieruchomości nieznacznie spowolniła w związku z podwyżkami stóp procentowych, fot. Shutterstock









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 08 lut 2022 09:39

Koniunktura na rynku nieruchomości w Polsce spadła nieznacznie o 0,5 proc. kwartał do kwartału do 197,6 punktów. W zestawieniu rok do roku REECOX Polska dołącza do pozytywnego trendu na rynkach porównawczych i odnotowuje dwucyfrowy wzrost o 12,4 proc. w stosunku do grudnia 2020 roku.