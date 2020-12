W nieruchomościach, wbrew nazwie, ruchu zawsze będzie sporo

W najbliższych latach popyt na elastyczne biura wzrośnie nawet pięciokrotnie. To trend, którego nie można lekceważyć, myśląc o przyszłości nieruchomości w Polsce. Pandemia stanowi ważny epizod w jego rozwoju, ale nie prowadzi do tąpnięcia. To rynek o imponującej dynamice, który potrafi elastycznie dopasować się do zmian gospodarczych i tych szerszych, społecznych. Wbrew nazwie, na rynku nieruchomości ruchu zawsze jest i będzie sporo - tłumaczy Piotr Szafarz, partner Dentons.

Pandemia sprzyja logistyce. Zapewne chętnych na zakup magazynów czy greenfieldów nie brakuje. Jak wygląda rynek transakcyjny – ofert jest dużo, czy raczej niewielu chce się pozbywać takich nieruchomości w niepewnych czasach?

Piotr Szafarz, partner Dentons, szef zespołu prawa nieruchomości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Dynamika na rynku transakcyjnym jest ogromna. Od początku 2020 r. nastroje inwestorów były optymistyczne, a pandemia, jak się okazało, tylko chwilowo je ostudziła. Na pewnym etapie można było zaobserwować, że rynek wszedł w fazę wyczekiwania i ruch spowolnił. Na szczęście dość szybko nastąpiło odbicie, które znakomicie pokazują wyniki spływające z rynku. Savills w swoich raportach podaje, że w ciągu trzech kwartałów 2020 r. wartość inwestycji na rynku nieruchomości w Polsce wyniosła ponad 4 mld euro. To imponujący wynik.



A w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej?



W Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii wyniosła 7,6 mld euro, co stanowi trzeci wynik w historii. Co ciekawe, w skali całego regionu, w trzech pierwszych kwartałach, największy udział w rynku należał do sektora biurowego (38 proc.), a tuż za nim uplasował się sektor magazynowy, z udziałem na poziomie 30 proc. Natomiast, patrząc na dane tylko z Polski, te proporcje były odwrócone. Inwestycje na rynku magazynów stanowiły blisko połowę (48 proc.) wszystkich transakcji od stycznia do końca września. Przeprowadzono ponad 30 transakcji magazynowych o wartości niemal 2 mld euro. To oznacza nie tylko poprawę w odniesieniu do roku 2019, ale najwyższy wynik w całej historii tego sektora w Polsce.

Jak na tle naszych sąsiadów można opisać aktywność w Polsce?

Polska odnotowała drugą najwyższą w Europie aktywność w tym segmencie. A nie jest on jeszcze nasycony. Jak widać, zapotrzebowanie na tego typu nieruchomości jest olbrzymie. Pandemia spowodowała, że trend w kierunku e-commerce i logistyki ostatniej mili, który obserwowaliśmy już od jakiegoś czasu, znacznie przyspieszył. Ludzie, zmuszeni sytuacją lockdownu i zasadami dystansu społecznego, masowo zaczęli robić zakupy online. Niektórzy już na stałe przyzwyczaili się do tego typu zakupów. Wielu Polaków deklaruje, że zakupy świąteczne zrobi wyłącznie albo w większej części przez internet.

