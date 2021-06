W Płocku powstało nowoczesne Centrum Badawczo–Rozwojowe PKN Orlen

Inwestycja obejmuje 8500 mkw. powierzchni użytkowej zlokalizowanej na terenie o powierzchni 4,3 ha

Nowo otwarte CBR będzie działać na rzecz rozwoju produktów przemysłu rafineryjno–petrochemicznego

Budowa trwała 22 miesiące

Siedem tysięcy sto metrów sześciennych betonu, 180 kilometrów okablowania, 750 ton stali zbrojeniowej oraz 22 kilometry rurociągów. Budimex zakończył prace i przekazał inwestorowi PKN ORLEN, Centrum Badawczo–Rozwojowe. Wartość kontraktu to ok. 167 mln zł netto.

Umowę z inwestorem podpisano w kwietniu 2019. Inwestycja realizowana była w formule EPC (ang. engineering, procurement, construction). Zadaniem Budimeksu poza projektem, było również zbudowanie, a także wyposażenie budynków Centrum „pod klucz” wraz z uruchomieniem dostarczonego sprzętu, m.in. aparatury pomiarowej i laboratoryjnej. Zadaniem CBR w Płocku będą działania na rzecz rozwoju przemysłu rafineryjno–petrochemicznego, wdrażania nowych rozwiązań technicznych oraz prowadzenia prac nad nowymi technologiami i produktami. Centrum zajmie się też usprawnianiem i optymalizacją realizowanych już procesów.

– Zgodnie z oczekiwaniami inwestora oraz w związku z pełnionymi funkcjami, kompleks budynków wchodzących w skład CBR musiał zostać dostosowany do specyfiki badawczej przemysłu rafineryjno–petrochemicznego oraz spełniać najwyższe wymogi budowlane. Budimex jako generalny wykonawca z ogromnym doświadczeniem, sprostał wszystkim oczekiwaniom technologicznym i terminowym inwestora. Dowodem skali realizowanego przedsięwzięcia są ogromne nakłady materiałowe, wykorzystane do budowy obiektu – do jego wykonania użyto 750 ton stali – to 3 razy więcej niż wynosi całkowita waga Statui Wolności – mówi Artur Popko, prezes zarządu Budimeksu.

