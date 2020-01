W połowie budowy Varso. HB Reavis zmienia skyline Warszawy

Ponad połowa Varso Place jest prawie gotowa. Strzelista wieża HB Reavis, ma ostatecznie zdetronizować Pałac Kultury i łącznie z iglicą sięgać 310 m. To będzie jeden z wieżowców, który w tym roku zmieni skyline Warszawy, i to najbardziej spektakularnie, a także z niezłym widokiem – wież posiadać będzie najwyżej położony taras widokowy. Konstrukcja najwyższego wieżowca mierzy obecnie prawie 150 metrów, a docelową wysokość osiągnie jesienią br. Budynek będzie wówczas gotowy na prace wykończeniowe i aranżacyjne we wnętrzach – zakończenie planowane jest do końca 2021 roku. Na potrzeby tego projektu zaciągnięto największy kredyt budowlany w historii polskiego rynku nieruchomości – 350 mln euro od 4 banków – Santander Bank Polska, Bank Pekao S.A., Helaba oraz UniCredit. Już w lutym Varso 1 ma uzyskać pozwolenia na użytkowanie, a działalność w gotowych budynkach rozpocznie część ogólnodostępnych usług - w lutym otwarty zostanie dwupoziomowy, flagowy klub fitness sieci Zdrofit i przychodni PZU Zdrowie. W maju planowane jest wydarzenie, które zmieni warszawską mapę hoteli. Otwarty zostanie czterogwiazdkowego hotel NYX z 330 pokojami, i tym samy w Polsce pojawi się nowy, lifestylowy brand hotelarski.

– W planach mamy zakup działek na realizację projektów od 30 do 70 tys. mkw. HB Reavis wierzy w potencjał Warszawy i widzi na rynku biurowym wiele możliwości rozwoju – mówi Peter Pecnik, prezes zarządu HB Reavis Poland.

Widzi też zmiany na rynku pracy - biuro staje się czynnikiem konkurencyjnym. Cały czas mamy rynek pracownika, który jest na silnej pozycji negocjacyjnej. Nowoczesne biurowce mają dawać przestrzeń pracy, która zwiększa produktywność i poprawia samopoczucie. Potwierdzają to certyfikaty, w tym najbardziej humanistyczny Well.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!

1

2