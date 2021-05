W Polsce buduje się najmniej biur od 2013 roku

Pandemia przekłada się na większą ostrożność i niższy popyt na biura.

Za nami spokojny kwartał pod względem ukończonych projektów.

Łącznie w kraju powstaje najmniej biur od 8 lat, ale rynki regionalne trzymają się mocno – buduje się 800 tys. mkw.

Firma doradcza JLL podsumowała I kwartał 2021 r. na rynku biurowym w Polsce.

W I kwartale 2021 r. zapotrzebowanie na powierzchnię biurową w Polsce sięgnęło 208 tys. mkw. To wynik niższy o 41 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.



45 proc. całkowitej aktywności na rynkach regionalnych stanowiły renegocjacje umów, popyt w pierwszym kwartale wyniósł 98,3 tys. mkw., a najemcy byli najbardziej aktywni w Trójmieście, Krakowie i Wrocławiu. Co ciekawe, 45 proc. całkowitej aktywności na rynkach regionalnych stanowiły renegocjacje umów - wylicza Karol Patynowski, Dyrektor ds. Rynków Regionalnych, JLL.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zapotrzebowanie na biura na rynkach regionalnych generowały firmy technologiczne, które odpowiadały za 36 proc. wolumenu transakcji poza Warszawą. Na kolejnych miejscach znalazł się sektor usług dla biznesu (17 proc.) i finansowy (11 proc.). Włączając Warszawę, pod względem skali najmu nadal prym wiedzie sektor IT (21 proc. całkowitego popytu). Do największych transakcji najmu w Polsce należały kontrakty zawarte przez poufnego najemcę z sektora IT w Krakowie (11 400 mkw., kompleks Korona), Intel w Gdańsku (9 800 mkw., Tryton Business House) oraz Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (9 800 mkw., Fabryka PZO).

- Mimo że wiele firm w Polsce wstrzymuje ostateczne decyzje dotyczące zmian w swoim portfolio biurowym z uwagi na pandemię, widzimy pewne ożywienie w tym obszarze i układanie strategii w nowej normalności. Przykładowo, w ostatnich kilku miesiącach jako JLL pozyskaliśmy nowe projekty z obszaru reprezentacji najemcy na około 70 tys. mkw., z czego około 25-30 proc. to zapytania od firm jeszcze w Polsce nieobecnych, głównie z sektora usług dla biznesu, IT czy branży medycznej lub organizacji rozszerzających zakres działania i usług - dodaje Karol Patynowski.