W Polsce buduje się ponad milion metrów biur

W miastach regionalnych oddano do użytku 14 projektów biurowych o sumarycznej powierzchni 143,800 mkw. Największe ukończone projekty znajdują się w Poznaniu – Nowy Rynek D (35 800 mkw. – Skanska) oraz Gdańsku – Palio Office Park A (16 500 mkw. – Cavatina). Obecnie na największych rynkach biurowych w Polsce w budowie jest 1,08 mln mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej planowanej do oddania w latach 2021-2024. Według szacunków Cushman & Wakefield do końca 2021 roku ukończonych zostanie dodatkowe 315 tys. mkw., natomiast w 2022 roku – ok. 540 tys. mkw. Biorąc pod uwagę obecną sytuację pandemiczną i mniejszą aktywność najemców spodziewamy się ograniczenia liczby nowych projektów wprowadzonych na rynek z terminem oddania do użytku w latach 2023-2024.

Podaż i popyt

Wysoki poziom nowej podaży oraz niższy popyt notowany od początku pandemii poskutkowały wzrostem poziomu pustostanów. Na koniec trzeciego kwartału 2021 stopa powierzchni niewynajętej osiągnęła 13 proc., co oznacza wzrost o 2,3 pp. w ujęciu rocznym, lecz nieznaczącą zmianę w porównaniu do zeszłego kwartału (+0,1 pp.)

Struktura popytu od początku roku charakteryzowała się dużym udziałem renegocjacji (41 proc.) oraz niższym niż w okresie przedpandemicznym współczynnikiem nowych umów najmu powierzchni/relokacji (53 proc.) oraz ekspansji (6 proc.).