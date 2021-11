W postcovidowym świecie rozwiązania dotyczące funkcjonowania biur nie będą zero-jedynkowe

Niemal każdy ma dziś teorię, jak najefektywniej zorganizować pracę w postcovidowym świecie. Firmy jednak nie są identyczne, dlatego rekomenduję, aby nie oglądać się przesadnie na innych, tylko raczej uważnie przyjrzeć się sobie i własnej organizacji - radzi Kasia Miastkowska, właścicielka pracowni FRUIT ORCHARD, specjalizującej się przede wszystkim w projektowaniu wnętrz biurowych i kompleksowym doradztwie w dziedzinie organizacji i designu przestrzeni do pracy, w tym rozwiązań post covid.

Od blisko roku wszyscy bierzemy udział w sytuacji, która w skutkach przypomina światowy eksperyment społeczny. Przez całe lata siedzieliśmy sobie spokojnie w naszych fotelach, przy biurkach. Nie wstaliśmy od nich przez trzydzieści lat, od kiedy pojawił się komputer i internet. Nie zmieniliśmy też zasadniczo naszych biur, mimo że z czasem pojawiły się laptopy i smartfony, dzięki którym wielkie blaty i ergonomiczne krzesła nie są już tak potrzebne - wskazuje Kasia Miastkowska w poradniku „W biurze 2022” przygotowanym razem z partnerami przez Polską Izbę Nieruchomości Komercyjnych.

Kasia Miastkowska, właścicielka pracowni FRUIT ORCHARD, specjalizującej się przede wszystkim w projektowaniu wnętrz biurowych i kompleksowym doradztwie w dziedzinie organizacji i designu przestrzeni do pracy, w tym rozwiązań post covid. mat.pras.

Dopiero pandemia wytrąciła nas z letargu, a długie lockdowny zmusiły do rozejrzenia się wokół i przyjrzenia się od nowa temu, co właściwie w tych biurach i pracach całymi dniami robimy. I czy aby nie można byłoby tego trochę lepiej zorganizować.

Nie ma jednego rozwiązania

Niemal każdy ma dziś teorię, jak należy i jak będziemy pracować w przyszłości. Nie warto jednak forsować jedynie słusznych rozwiązań. Idziemy w tym doświadczeniu łeb w łeb z całym światem i za mało upłynęło czasu, abyśmy mogli dostrzec długo- falowe efekty najmodniejszych obecnie konceptów. Nie potrafimy dziś zmierzyć ani spadku efektywności wynikającego ze zmiany zaangażowania podczas pracy zdalnej, ani kosztów (lub może zysków?) społecznych, polegających na tym, że rodziny więcej czasu spędzają we własnym gronie. Nie wiemy, ilu z naszych pracowników, np. z działów IT, równocześnie pracuje już na kilku innych etatach (niekoniecznie w Polsce). Nie wiemy, ile osób wyprowadziło się do mniejszych miejscowości, bo taniej i ładniej jest tam w domku z ogródkiem niż w w bloku w mieście. Generalnie – nie wiemy nawet, ilu rzeczy nie wiemy, a ich wypadkowa będzie miała w przyszłości kolosalny wpływ na stan naszych przedsiębiorstw.

