W reginie EMEA przybyło elastycznych biur

Wrost ten odpowiada 25 tysiącom dodatkowych biurek.

Przyczyniła się do tego podaż 285 000 mkw. nowo otwartej powierzchni, zniwelowana jednak przez 130 000 mkw. powierzchni, która została zamknięta.

Blisko jedna trzecia tych zamknięć to wynik działań strategicznych sieci WeWork, mających na celu poprawę efektywności sieci, w kluczowych europejskich lokalizacjach, takich jak Barcelona, Kopenhaga, Londyn i Oslo.

- W miarę wzrostu popytu na rozwiązania elastyczne wśród najmców, którzy coraz chętniej po nie sięgają, aby wspierać nowe, hybrydowe modele pracy, sektor powierzchni flex znów nabiera rozpędu. To motywuje operatorów do poszukiwania możliwości ekspansji. Na kilku rynkach w regionie EMEA odnotowano także wzrost wskaźników wynajęcia powierzchni typu flex. Szczególną sytuację obeserwujemy w Dublinie i Kopenhadze, gdzie wzmożony popyt spowodował ich wzrost do maksymalnych możliwości obiektów – mówi Tom Sleigh, Ekspert ds. Elastycznych Przestrzeni Biurowych w Dziale Usług dla Najemców EMEA w firmie Colliers.

Z badań przeprowadzonych przez Colliers na potrzeby raportu Flexpansion wynika, że:

· w ciągu najbliższych 12 miesięcy 60% operatorów jest bardziej skłonnych do wejścia na nowe rynki,

· w ciągu najbliższego roku 67% operatorów jest skłonnych do ekspansji spekulacyjnej,

· 77% respondentów zaobserwowało wzrost popytu na abonament obejmujący opłaty naliczane zgodnie z faktycznym stanem wykorzystania biurka,

· 72% ankietowanych odnotowało wzrost średniej liczby biurek przypadających na umowę typu flex.

Działalność operatorów

Od dłuższego czasu obserwujemy dynamiczny rozwój grupy IWG, która w latach 2021-2022 zapowiedziała otwarcia 15 nowych obiektów pod markami Regus i Spaces.. Co ciekawe, planowana nowa podaż od duetu IWG-WeWork, którzy w swoim portfolio mają obecnie jedną trzecią istniejących powierzchni typu flex, stanowi zaledwie 20 proc. całe planowanej podaży.