W Sky Tower zjemy pierwsze posiłki prosto z automatu

Pandemia spowodowała dynamiczny rozwój automatycznych i bezdotykowych maszyn sprzedażowych np. maseczkomatów. W sklepach tworzy się dodatkowe stanowiska kas samoobsługowych, a przesyłki częściej niż do tej pory odbieramy z automatycznych paczkomatów. Wezwania do społecznego dystansu trwale zwiększają ostrożność w bezpośrednich kontaktach międzyludzkich. Stopniowo likwidowane są niebezpieczne punkty zwiększające ryzyko zarażenia. Od kilku miesięcy słabym ogniwem na epidemiologicznej mapie są duże zakłady pracy. Ogromna liczba masowych zakażeń koronawirusem w kopalniach węgla na Górnym Śląsku czy w fabryce mebli w Wielkopolsce pokazują, że miejsca pracy, gdzie dochodzi do bliskiego kontaktu wielu osób są bardzo ryzykowne z punktu widzenia epidemiologicznego. Coraz częściej zdają sobie z tego sprawę zarządzający takimi obiektami i szukają rozwiązań zmniejszających kontakt i zagrożenie.

- Z dnia na dzień otrzymujemy coraz więcej zapytań o zautomatyzowane stołówki – maszyny wydające bezobsługowo pożywienie. Pytania spływają zarówno z zakładów pracy jak i biurowców. W stosunku do poprzedniego kwartału to o około 200 proc. więcej. Co ciekawe kilka miesięcy temu największe zainteresowanie w przypadku takich maszyn budziły niskie koszty czy korzyści związane z benefitem pracowniczym i zwolnieniem z opłat zusowskich. Teraz priorytetem, jak wynika z naszych rozmów z zainteresowanymi są bezpieczeństwo, higiena czy bezdotykowość takich urządzeń – mówi Paweł Mazur z firmy Automnia, która jest deweloperem zautomatyzowanych rozwiązań sprzedażowych oraz dystrybutorem maszyn vendingowych kilku firm w Polsce.



Pierwsza zautomatyzowana stołówka nowego typu ruszyła w biurowcu we Wrocławiu

Po fazie testów, dzisiaj automatyczna stołówka rusza na pełnych obrotach we Wrocławiu. To pierwsza w Polsce tak zaawansowana instalacja. Została uruchomiona we Wrocławiu, w biurze firmy Work Service na 20. piętrze budynku Sky Tower. Jej podstawą jest włoska maszyna. Na tamtym rynku podobne rozwiązania były już testowane i wdrażane wcześniej, ale koronawirus dodatkowo wzmocnił tendencję. Rozmiary i wydajności automatycznych stołówek są bardzo różne i łatwo je dostosować do miejsc, gdzie mają funkcjonować. Ta uruchomiona we Wrocławiu jest w stanie obsłużyć do 100 pracowników wydając zestaw obiadowy jedno lub dwudaniowy. Inne wersje takiego urządzenia mogą wydawać nawet 600 posiłków. Ma moduł chłodzący, który utrzymuje posiłki w pełnowartościowym stanie przez kilka dni (nawet 7 dniowy termin przydatności do spożycia w zależności od menu).

1

2