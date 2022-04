W Światowy Dzień Zdrowia sprawdzamy, które biura są naprawdę zielone

W Światowy Dzień Zdrowia i rocznicę powstania WHO sprawdzamy, które biurowce pamiętają o środowisku i człowieku. Weryfikują to m.in. certyfikaty BREEAM i WELL, które od początku 2022 roku trafiły m.in. do Olivia Star, Diamante Plaza, .KTW I i Warsaw UNIT.

Tylko w 2022 roku certyfikat BREEAM uzyskały m.in.: Olivia Star, Diamante Plaza, V.Offices, Sky Office Center i Wola Center.

Certyfikację WELL w tym roku z sukcesem przeszły m.in. biurowce: Wave, .KTW I i Warsaw UNIT.

Budynki z zielonymi certyfikatami wyróżniają się m.in. ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami.

BREEAM docenia pięć polskich biurowców na początku 2022 roku

Certyfikat BREEAM to najczęściej stosowana metoda oceny inwestycji pod kątem ekologii na całym świecie. System ocenia jakość budynków oraz ich wpływa na środowisko.

Które inwestycje biurowe pochwaliły się w tym roku takim certyfikatem? Zobaczcie:

Olivia Star

Gdańska Olivia Star uzyskała certyfikat BREEAM z oceną na poziomie Excellent. Obiekt doceniono za energooszczędne rozwiązania, w tym zarządzanie ogrzewaniem i zasobami wody. To, że do Olivii Star można dotrzeć za pomocą alternatywnych form transportu również wpłynęło na ocenę. Szczegółowe informacje w tekście: Doceniono ekologiczne rozwiązania obiektu Olivia Star.

olivia_star_4.jpg

Diamante Plaza

W styczniu krakowski biurowiec Diamante Plaza informował o otrzymaniu oceny Excellent w systemie certyfikacji BREEAM In-Use. Budynek doceniono za energooszczędność i zrównoważone zarządzanie. Więcej o tym w: Diamante Plaza wchodzi z zielonym certyfikatem w nowy rok.

Diamante Plaza 3.JPG

Biurowiec należy do portfolio Catalyst Capital i jest zarządzany przez BNP Paribas Real Estate Poland.

V.Offices

Krakowski biurowiec V.Offices został uznany za najbardziej ekologiczny budynek Europy Środkowej i Wschodniej w konkursie BREEAM Awards. Inwestorem budynku V.Offices jest AFI Europe Poland, a za jego projekt architektoniczny odpowiada pracownia Iliard Architecture & Interior Design. W obiekcie zredukowano m.in. emisję CO2 do atmosfery o 34 proc. O tym jak jeszcze V.Offices minimalizował negatywne oddziaływanie na planetę w artykule: Krakowski V.Offices w europejskiej eko-czołówce. Konkurencyjna tylko londyńska siedziba Bloomberg.

afi_v_offices_1.jpg

Sky Office Center

Ekologiczne standardy certyfikatu BREEAM In-Use na poziomie Excellent spełnia również warszawski biurowiec Sky Office Center. W procesie oceny sprawdzono: zarządzanie obiektem, konstrukcję oraz wykorzystywane systemy. Przejawem tego, że obiekt ma na względzie dobro środowiska, była inicjatywa montażu budek lęgowych dla ptaków. O zielonych działaniach w Sky Office Center informuje tekst: Sky Office Center utrzymał certyfikat BREEAM In-Use.

sky_office_center.jpg

Wola Center

Po analizie m.in. struktury, wyposażenia i zastosowanych systemów, warszawski biurowiec biurowiec Wola Center otrzymał ocenę Excellent. Proekologiczne rozwiązania opisujemy tu: Biurowiec Wola Center z certyfikatem BREEAM In-Use na poziomie Excellent.

wola_center_lobby.jpg

Trzy biurowce rozpoczęły 2022 rok z certyfikatem WELL

WELL Building Standard to opracowany przez International WELL Building Institute (IWBI) system certyfikacji, który mierząc jakość powierzchni biurowej, weryfikuje ponad 100 cech budynku. W procesie oceny brany jest pod uwagę jego wpływ na zdrowie i samopoczucie fizyczne oraz psychiczne ludzi. WELL kładzie duży nacisk na odpowiednią wentylację oraz filtrację powietrza w pomieszczeniach, utrzymywanie właściwej wilgotności, dbanie o komfort termiczny, jakość wody czy odpowiednie oświetlenie.

WELL Building Standard to system opracowany w taki sposób, by można go było używać w połączeniu z innymi systemami, przede wszystkim LEED i BREEAM.

Wave od Skanska

Trójmiejski biurowiec Wave, zrealizowany przez Skanska, otrzymał certyfikat WELL Core & Shell. Budynek wyróżnił się m.in. pierwszym w Trójmieście węzłem współdzielonej mobilności – City Hub. Przeczytaj więcej: Biurowiec Wave z certyfikatem - pierwszym takim w Trójmieście.

wave_01.jpg

.KTW I

WELL w zakresie tworzenia zdrowej i bezpiecznej przestrzeni pracy oraz zarządzania obiektem docenił kolejny raz katowicki biurowiec .KTW I. – Na bieżąco za pomocą m.in. zaawansowanego systemu BMS monitorujemy wszystkie instalacje budynkowe, dzięki czemu bez problemu jesteśmy w stanie zapewnić ciągłość działań oraz zasobów awaryjnych na wypadek wystąpienia zdarzeń losowych – wyjaśniała Marta Jełowicka-Gabor, Senior Property And Asset Manager. Czytaj dalej: .KTW I ponownie z certyfikatem WELL Health-Safety Rating.

Wizualizacja_kompleksu_.KTW_w_Katowicach.jpg

Warsaw UNIT

Inwestycja Ghelamco, Warsaw UNIT otrzymała certyfikat WELL Health-Safety Rating. Wyróżnienie, jest dowodem na to, że budynek jest bezpieczny dla użytkowników w dobie po pandemii. Rozwiązania zastosowane w obiekcie sprawiają, że powietrze wewnątrz jest wolne m.in. od smogu. O tym jak obiekt zapewnia zdrowie i bezpieczeństwo pracowników dowiesz się z: Warsaw Unit z certyfikatem WELL Health-Safety Rating .

warsaw_unit.jpg