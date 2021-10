W Toruniu powstaje biurowiec do testowania energooszczędnych rozwiązań

Pięć kondygnacji, podziemny garaż, 19 metrów wysokości, nowoczesne technologie w budynku - tak będzie wyglądał inteligentny biurowiec, który powstaje w Toruniu.

We wtorek wmurowano akt erekcyjny na budowie Business Center Lab przy ul. Sportowej 18-20.

Biurowiec jest przeznaczony do testowania przez sektor MŚP rozwiązań technicznych i technologicznych w warunkach rzeczywistych. Firmy mogą tam testować działania związane z oszczędzaniem energii i zużycia mediów oraz będzie to przestrzeń do różnego rodzaju działań organizacyjnych i innowacyjnych w sferze biznesowej.

Biurowiec ma zostać oddany do użytku w 2023 roku. Wartość inwestycji to około 19 mln zł.