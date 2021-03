W trzy minuty bez wirusa. Echo wdraża innowacyjny system w biurowcach

Badania pokazują, że prawie 70 proc. firm po opanowaniu pandemii bardzo dużą uwagę poświęci bezpieczeństwu i zdrowiu swoich pracowników. I nie będzie to tylko skupienie na wirusie SARS-CoV-2, chociaż to on przyśpieszył te zmiany, ale także na problemach związanych ze zmieniającym się klimatem, takich jak m.in. jakość powietrza, którym oddychamy. Odpowiedzią na te wyzwania jest zastosowanie systemu oczyszczania powietrza w budynkach biurowych.

Jakość powietrza w budynkach

Zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 skłoniły deweloperów do jeszcze większego skupienia się na jakości powietrza w biurowcach. Zaczęły się poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, a także konieczność szybkiego rozwoju i oceny stosowanych środków zaradczych.

- Podczas wyboru systemu uzdatniania i oczyszczania powietrza, który dostarczamy naszym najemcom bardzo ważne było dla nas potwierdzenie jej skuteczności szeregiem badań i certyfikatów. Po analizach wielu technologii zdecydowaliśmy, że to co nas przekonuje to RCI ActivePure®, przebadane m.in. przez Amerykańską Agencję Żywienia i Leków i rekomendowane przez NASA – mówi Rafał Mazurczak, członek zarządu Echo Investment

RCI ActivePure® eliminuje wirusa już w 3 minuty

To badania i certyfikaty uwiarygadniają działanie zastosowanych technologii. Takiej ocenie została również poddana technologia dezynfekcji pomieszczeń wybrana przez Echo Investment – RCI ActivePure®. System ten montowany jest w kanałach wentylacyjnych, dzięki czemu działa na całą powierzchnię pomieszczenia. Bazuje na naturalnym zjawisku, znanym z przyrody – procesie fotokatalizy. Generuje on silne, aczkolwiek bezpieczne dla człowieka utleniacze, które niszczą biologiczne zanieczyszczenia wirusowe i bakteryjne bez użycia środków chemicznych. W badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych przez Wydział Medycyny Uniwersytetu w Teksasie zostały wykonane testy powietrza zanieczyszczonego wirusem SARS-CoV-2. Laboratorium to wykonuje badania m.in. dla potrzeb amerykańskiego wojska oraz dla Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom - CDC (Centers for Disease Control and Prevention) - agencji rządu federalnego Stanów Zjednoczonych. W przypadku wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę Covid-19 badanie zostało przeprowadzone według wymagań FDA i potwierdziło jego eliminację z powietrza o ponad 99,9 proc. Redukcja aerozoli z wirusem dzięki technologii RCI ActivePure® odbywa się w czasie krótszym niż 3 minuty.

Badania mikrobiologiczne