W USA wiele firm ma nadzieję na powrót do biur takich jak dawniej

Szczepieniom w USA towarzyszy nadzieja na szybki powrót uczniów do szkół i następnie pracowników do biur. Najemcy, których umowy będą wygasały w latach 2021-2024, są zainteresowani wprowadzeniem hybrydowego modelu pracy i decydują się na optymalizację. - Może to oznaczać zmniejszenie zajmowanej powierzchni biurowej o 25-35 proc. – opisuje Jack Burns, dyrektor zarządzający firmy Cresa w Bostonie.

• W USA w 2021 r. niektóre firmy stopniowo wracają do biur, ale większość nie przewiduje pełnego powrotu do lipca-września.

• Większość organizacji, które przetrwały i potrafiły funkcjonować w oparciu o model pracy zdalnej, jak dotąd nie rezygnuje z wynajmowanych obiektów.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

• Średnio ok. 25 proc. zatrudnionych wybierze home office, 25 proc. pracować będzie w biurze, a 50 proc. stanie przed wyborem między pracą z biura i domu.

Jack Burns, dyrektor zarządzający firmy Cresa w Bostonie.

Czy do biur w Stanach Zjednoczonych powraca coraz więcej firm?

Jack Burns, dyrektor zarządzający firmy Cresa w Bostonie: W ostatnich trzech kwartałach 2020 r. niemal wszystkie firmy korzystające z biur w Stanach Zjednoczonych wprowadziły home office dla wszystkich pracowników, z wyjątkiem osób na kluczowych stanowiskach, które zazwyczaj stanowią ok. 10-20 proc. W 2021 r. niektóre firmy stopniowo wracają do biur, ale większość nie przewiduje pełnego powrotu do lipca-września. Najemcy obecnie analizują, którzy pracownicy mogliby wrócić do biur, a którzy na stałe pracować z domu. Większość Amerykanów nie może się doczekać „nowej normalności”. Dotyczy to zwłaszcza osób, które mają dzieci. Liczą na otwarcie szkół i przedszkoli. To przede wszystkim od tego będzie zależało tempo pełnego powrotu pracowników do pracy w biurze.

Jak to wygląda w różnych branżach?

Firmy produkcyjne i dystrybucyjne oraz związane z branżą life sciences i opieki zdrowotnej nie wstrzymały prowadzonej działalności. Natomiast niemal wszystkie organizacje korzystające w przeważającej mierze z biur przeszły na model pracy zdalnej. Przewidujemy, że większość pracowników powróci do biur w połowie 2021 r.

Czy biurowce będą nadal preferowanym miejscem pracy dla firm?

Firmy analizują, jakiego rodzaju elastyczny model pracy mógłby najlepiej służyć pracownikom i prowadzonej działalności. Niektóre wymagają obecności w biurze w pełnym zakresie, a inne decydują się na wprowadzenie wyłącznie pracy zdalnej. Będą zapewne podejmować decyzje dotyczące nowej rzeczywistości stopniowo. W związku z tym większość organizacji, które przetrwały i potrafiły funkcjonować w oparciu o model pracy zdalnej, jak dotąd nie rezygnuje z wynajmowanych obiektów.

1

2

3