W Warszawie o biuro najtrudniej od 6 lat, ale 2020 przynosi wytchnienie

W minionym roku w stolicy do użytku oddano ponad 162 tys. mkw. przestrzeni biurowej. To o 30 proc. mniej, niż w 2018 roku, w którym łącznie przybyło 233 tys. mkw. Zainteresowanie biurami w Warszawie nie maleje – dostępność niewynajętych lokali w stolicy spadła z 8,7 proc. do 7,8 proc. r/r. Jeszcze mniej jest ich w centrum, w którym poziom pustostanów osiągnął 5,4 proc. Instytucje, które poszukują dla siebie nowej lokalizacji muszą się spieszyć. Na 2020 rok planowane jest dostarczenie na rynek ponad dwa razy większej powierzchni biurowej niż rok temu, aż 60 proc. z niej jest już objęte umowami najmu.

- Dostępność biur w stolicy, zwłaszcza w najbardziej popularnym obszarze – w centrum, spada już od kilku lat, mimo że ciągle powstają nowe inwestycje. Składa się na to wiele czynników, wśród których oczywiście ważnym jest intensywny wzrost gospodarczy, nowe inwestycje czy nowe firmy, które potrzebują siedziby. Kolejny istotny czynnik to rynek pracownika, prowokujący rywalizację między najemcami o najlepsze, nowoczesne i dobrze skomunikowane biuro. W związku z tym wiele podmiotów, które od lat zajmowały tę samą lokalizację, w ostatnim czasie poszukuje czegoś nowego. W najbliższych miesiącach zakończy się wiele ważnych inwestycji i w efekcie w 2020 roku przybędzie ponad dwa razy więcej powierzchni biurowej niż w minionym roku, co spowoduje wzrost dostępnej powierzchni – mówi Mikołaj Sznajder, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych CBRE.

Nowe biuro najpierw w centrum miasta

Obecnie w Warszawie jest 5,587 tys. mkw. przestrzeni biurowej, z czego na wynajem pozostaje jedynie 7,8%. Jeszcze mniej do wyboru jest w centrum, w którym wolne jest 5,4%. Jak wskazują eksperci CBRE, mimo coraz lepszej komunikacji w całej Warszawie i nowoczesnych biurowców powstających w pozostałych dzielnicach miasta, np. na Służewcu, pierwszym wyborem najemców pozostaje centrum.

W 2019 roku w całym mieście przybyło 162 tys. mkw., z czego 35% w centrum. Jednak dopiero 2020 rok i kolejne lata powinny zaspokoić apetyt na nowe biura. W tym roku najemcy zyskają aż 423 tys. mkw., czyli ponad dwa razy więcej, niż w ubiegłym roku. Z tego aż 366 tys. mkw. otworzy się w najbardziej popularnym centralnym obszarze miasta. Jak zauważają eksperci CBRE, duży popyt widoczny w ostatnim czasie sprawił, że aż 60% z tych nowych przestrzeni jest już objętych umowami najmu. Prognozy wskazują, że w 2021 roku utrzyma się poziom powstającej powierzchni i na rynku przybędzie 344 tys. mkw.

Duży popyt nie wpływa na czynsze

Mimo dużego popytu na biura w Warszawie, ciągły dopływ nowych inwestycji wpływa stabilizująco na czynsze. W ciągu roku wzrosły nieznacznie – w najlepszych lokalizacjach, zwłaszcza w centrum, osiągają poziom 25 euro/m-c/mkw., podczas gdy rok wcześniej było to 24 euro/m-c/mkw. Natomiast przeciętne kwoty w stolicy wynoszą obecnie niespełna 18 euro, co oznacza utrzymanie średnich czynszów w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Warszawa zachowuje konkurencyjną pozycję względem innych europejskich stolic.