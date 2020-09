W Warszawie powstaje mniej biurowców, ale za to o większej powierzchni najmu

Warszawa, fot. PTWP









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 22 wrz 2020 12:19

Warszawa przeżywa budowlany boom. Widać to wyraźnie w centrum miasta i na Woli. Jednak z roku na rok liczba wydawanych w mieście pozwoleń na budowę dla projektów biurowych maleje. Oznacza to zwiększenie skali projektów, realizowanych w Warszawie. To tylko jeden z najciekawszych wniosków pierwszej edycji badania „Warsaw Crane Survey – lato 2020”, czyli analizy zasobów biurowych Warszawy oraz przyszłej podaży, przeprowadzonej przez ekspertów firmy doradczej Deloitte. W ciągu dekady zasoby biurowe Warszawy osiągnęły poziom 5,5 mln m kw. powierzchni do wynajęcia.