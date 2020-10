W warszawskich biurach widać niszczycielskie działanie COVID-19

Aktywność najemców na warszawskim rynku biurowym w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. była o 35 proc. niższa niż rok temu. W sumie wynajęto 113 tys. mkw. powierzchni biurowej. Deweloperzy za to nie zwolnili tempa. Ukończono siedem projektów, które dostarczyły 131,5 tys. nowej przestrzeni – wynika z najnowszego raportu CBRE. Nowa podaż i czynniki ekonomiczne związane z epidemią koronawirusa wpłynęły na wzrost współczynnika pustostanów. Na koniec trzeciego kwartału br. pustych biur w Warszawie było 9,6 proc., co jest najwyższym wynikiem od dwóch lat.

- Zgodnie z przewidywaniami, na warszawskim rynku biurowym zaobserwowaliśmy wpływ epidemii koronawirusa. Firmy wstrzymały decyzje dotyczące najmu o czym świadczy m.in. brak transakcji powyżej 10 tys. mkw. Mimo to nie możemy mówić o załamaniu na rynku. W trzecim kwartale wynajęto 113 tys. mkw. powierzchni, zaledwie o 26 tys. mniej niż w pierwszym kwartale. Dodatkowo, trzeci kwartał przypada na okres wakacyjny, w którym zazwyczaj firmy odkładają decyzje związane z najmem na później – mówi Mikołaj Sznajder, dyrektor działu powierzchni biurowych w CBRE.



Aktywni deweloperzy, pasywni najemcy



W trzecim kwartale 2020 roku dostarczono na warszawski rynek biurowy 131,5 tys. mkw. powierzchni. Za ten wynik odpowiada siedem projektów, ale aż 67 proc. tej przestrzeni przypada na dwa budynki kompleksu The Warsaw HUB. Aktualnie stolica Polski oferuje w sumie 5,82 mln mkw. powierzchni biurowej. Co ważne, warunki rynkowe nie wpłynęły na zmianę decyzji dotyczących rozpoczęcia inwestycji – Skanska Property Poland zaczęła budowę projektu P180 na Mokotowie o wielkości 32 tys. mkw., natomiast Dor Group rozpoczął realizację DOR Plaza w korytarzu ul. Żwirki i Wigury (14,6 tys. mkw.).



Aktywność najemców w trzecim kwartale roku była najsłabsza od 2010 roku. Nie zawarto żadnej transakcji powyżej 10 tys. mkw. Popyt sięgnął 113 tys. mkw., co jest o tyle dobrym wynikiem, że został osiągnięty podczas wakacji w warunkach, w których wiele firm odkłada decyzje o zajmowanej powierzchni oraz podpisaniu umów najmu. Niemniej jednak dotychczasowa aktywność najemców zanotowała spadek o 35 proc. w stosunku do rekordowego 2019 roku. Wśród najbardziej aktywnych sektorów w pierwszych trzech kwartałach roku znalazły się usługi finansowe i usługi profesjonalne, które odpowiadały odpowiednio za 24 proc. i 17 proc. wynajętej powierzchni. W strukturze popytu na prowadzenie wyszły renegocjacje – odpowiadały za 48 proc. wynajętej powierzchni, podczas gdy w budynkach w budowie zawarto umowy odpowiadające za jedynie 4 proc. popytu.



Wśród największych transakcji zawartych w minionym kwartale znalazły się trzy renegocjowane umowy: Medicover w budynku Equator II (6,2 tys. mkw.) oraz Santander i DLA Piper (5,5 tys. i 5,3 tys. mkw.) w Atrium 2.



Dostępność powierzchni wzrosła, czynsze bez zmian



Na koniec trzeciego kwartału 2020 r. Warszawa oferowała ponad 0,5 mln mkw. powierzchni biurowej dostępnej „od zaraz”. Przekłada się to na współczynnik pustostanów na poziomie 9,6 proc., co jest najwyższym współczynnikiem od dwóch lat.



- Na wzrost współczynnika pustostanów, poza czynnikami ekonomicznymi, miało wpływ dostarczenie na rynek nowej podaży, która została przednajęta średnio w 66 proc. Co warto zauważyć, znacznie większy wzrost pustostanów odnotowano w centrum niż poza nim. Na koniec trzeciego kwartału dostępne było 8,4 proc. powierzchni w Centrum, co oznacza wzrost o 3,4 pp. w porównaniu do poprzedniego kwartału – mówi Mikołaj Sznajder.



Stawki czynszu pozostają na niezmienionym poziomie. Za najlepsze powierzchnie biurowe w Centrum stolicy trzeba zapłacić 25 euro za metr kwadratowy miesięcznie, natomiast poza Centrum 15,5 euro za metr kwadratowy miesięcznie. Część właścicieli uelastycznia podejście do pakietów motywacyjnych i jest skłonnych zwiększać wkład finansowy, co wywiera presję na czynsze efektywne. Poza stawkami czynszu, coraz bardziej istotnymi elementami negocjowanych umów najmu stają się termin najmu oraz dodatkowe opcje, które zwiększają elastyczność kontraktu.