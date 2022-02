W Wola Retro znów zagości sztuka

Wystawa „Koktail” to dwadzieścia dzieł Moniki Ślósarczyk.

Wystawę będzie można oglądać do 6 marca w lobby Wola Retro od poniedziałku do piątku. Wstęp wolny.

Wcześniej Sky Tower prezentował m.in Wojciecha Urbańczyka.

Develia chce dążyć do poszerzenia dostępu do polskiej sztuki, czyniąc ją częścią swoich obiektów. Przestrzenie wspólne należące do dewelopera obiektów biurowych nierzadko były wypełnione obrazami i rzeźbami uzdolnionych studentów z warszawskiej ASP. W Woli Retro zorganizowano także XI edycję wystawy „Coming Out”, podczas której prezentowane były dokonania artystyczne, projektowe, konserwatorskie oraz prace teoretyczne absolwentów tej uczelni. W jednym z najwyższych budynków w Polsce - Sky Tower - gościli m.in Wojciecha Urbańczyka, który zajmuje się malarstwem sztalugowym, a jego specjalnością są akty, portrety i pejzaże miejskie, wystawę „DNA Miasta”- zbiór obrazów związanych z architekturą miast czy „DNA Kobiet” - dzieła ukazujące współczesną wizję kobiecości. Pokaz najlepszych zdjęć reportażowych w ramach konkursu Grand Press Photo odbywa się w obiekcie cyklicznie. Ten rok Develia rozpoczęła ekspozycją rzeźb Artura Szołdry, w którego pracach realizm miesza się z magią i fantastyką. Jako galerię firma wykorzystuje także 49 piętro, czyli Punkt Widokowy.

– Develia wspiera uzdolnionych, polskich artystów i pokazuje ich dorobek tak często, jak to tylko możliwe. Nasze obiekty komercyjne znakomicie sprawdzają się jako miejsca prezentowania takiej twórczości. Cieszymy się, że możemy współtworzyć i wspierać kulturowo miasta, w których realizujemy nasze inwestycje – komentuje Magdalena Wiewiór, zastępca dyrektora departamentu marketingu Develia S.A.

Chwile na płótnie

