Wadowicka 3 z nowym najemcą

Nowy najemca zajmie 880 mkw. na 5. piętrze budynku.

Właścicielem obiektu są Partners Group i Reino Partners.

Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (FTFI) to kolejny najemca, który wprowadzi się do nowo oddanego biurowca – trzeciego, ostatniego budynku kompleksu biurowego Wadowicka 3, w bliskim sąsiedztwie Ronda Matecznego w Krakowie. TFI zajmie 880 mkw. na 5. piętrze budynku. W ramach zawartej umowy wynajmujący zadba także o fit-out przestrzeni biurowej dostosowanej do potrzeb zespołu firmy. W procesie negocjowania warunków najmu najemcę reprezentowała agencja doradcza JLL. Dział Zarządzania Projektami JLL doradza najemcy w kwestiach związanych z projektowaniem biura oraz nadzorem nad jego wykonaniem przez wynajmującego.

Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (FTFI) działa na rynku finansowym od 2007 r. zatrudniając obecnie ponad 50 pracowników. Spółka specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, w tym aktywów niepublicznych oraz sekurytyzacyjnymi, kierując swoją ofertę do klientów indywidualnych i instytucjonalnych, w tym spółek giełdowych.

- Chcemy zapewnić naszym pracownikom wysoki standard pod względem komfortu i jakości przestrzeni biurowej, a Wadowicka 3 zapewni nam to między innymi dzięki zrównoważonym i ekologicznym rozwiązaniom. Istotne znaczenie ma również lokalizacja w sercu Krakowa, co sprawia, że budynek jest doskonale skomunikowany z każdą częścią miasta i oferuje łatwy dostęp do szeregu udogodnień. To dogodne położenie dodatkowo zwiększa atrakcyjność nowego biura także w oczach naszych klientów - mówi Michał Miśkowiec, prezes zarządu FORUM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Położona w południowej części Krakowa, przy ulicy Wadowickiej, inwestycja powstała w dynamicznie rozwijającym się centrum biznesowym. Lokalizacja przy Rondzie Matecznego, jednego z głównych węzłów komunikacyjnych miasta, umożliwia sprawny dojazd komunikacją publiczną, jak i własnym środkiem transportu.

Wadowicka 3 to kompleks trzech niezależnych 7-piętrowych budynków biurowych, z których ostatni został ukończony w 2021 r. Kompleks oferuje łącznie ok. 31 000 mkw. powierzchni biurowej oraz dodatkową powierzchnie handlowo-usługową znajdującą się na parterze. Charakterystyczną cechą inwestycji, zaprojektowanej przez pracownie architektoniczną Medusa Group, jest łamana, szklana fasada budynków. Obiekt klasy A powstał zgodnie z wymogami certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent, co zapewnia funkcjonalne i zrównoważone środowisko pracy.