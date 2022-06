„WakeApp Your Office” - akcja Cushman & Wakefield i GTC

Cushman & Wakefield rozpoczęła strategiczną współpracę z deweloperem nieruchomości komercyjnych GTC w zakresie działań „Community Building”,

Działania partnerów zostały wdrożone w 2021 r. w ramach autorskiego programu „WakeApp Your Office”.

Aktywność partnerów jest odpowiedzią firmy na wyzwania najemców i właścicieli budynków biurowych związane z zachęcaniem pracowników do powrotu do biur po pandemii.

Eksperci Cushman & Wakefield kompleksowo zajmą się marketingiem nieruchomości biurowych z portfela GTC, skupiając się przede wszystkim na komunikacji z najemcami, budowaniu relacji, wdrożeniu taktycznego planu działań well-beingowych i wspieraniu procesu badania satysfakcji użytkowników. Częścią strategii jest również zarządzanie treścią w aplikacji mobilnej dla budynków biurowych „WELCOME GTC”.

Community Building a marketing nieruchomości

Community Building oraz marketing nieruchomości w Cushman & Wakefield to kompletny zestaw narzędzi dla właścicieli budynków, wspierający proces kształtowania społeczności wokół danej nieruchomości. Przygotowanie rekomendacji strategii krótko- i długoterminowych działań podparte jest zarówno analizą potrzeb najemców będących wynikiem badań, jak i wizji dewelopera oraz przyświecających mu wartości. Działania przygotowywane są zgodnie z obowiązującymi trendami, wychodząc naprzeciw elastycznym formom komunikacji oraz zarządzania społecznością w hybrydowym miejscu pracy. Oferta została przygotowana ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych aplikacji mobilnych, których zadaniem jest integracja społeczności oraz poszczególnych systemów budynkowych, m.in. w duchu ESG z naciskiem na zrównoważony rozwój.

Portfel nieruchomości biurowych GTC

Współpraca Cushman & Wakefield z GTC skupia się na działaniach dedykowanych dziesięciu kompleksom biurowym zlokalizowanym w kilku miastach Polski (Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław i Katowice) o łącznej powierzchni ok. 180 tys. GLA. Dedykowana strategia i plan marketingowy wprowadzane są we współpracy z grupą GTC, równolegle z wdrożeniem aplikacji „WELCOME GTC”. Głównym celem jest zintegrowanie całego portfela biurowego w ramach jednego narzędzia, co wpłynie na zadowolenie najemców oraz usprawni komunikację z poszczególnymi użytkownikami nieruchomości.

- Cieszymy się, że dzięki rozpoczętej jeszcze w zeszłym roku współpracy możemy „pobudzać” najemców do ponownego powrotu do biur, a także mieć wpływ na przestrzeń, w której przebywają. Działanie i ramowa współpraca z GTC to wyjątkowy projekt, który z perspektywy czasu pokazuje, że zachowanie synergii pomiędzy inwestycjami w nowe technologie, a działaniami z zakresu well-being kształtują przyszłość nowoczesnego miejsca pracy oraz pracownika – mówi Sylwia Wiszowata-Łazarz, Associate Director w pionie marketingu działu Asset Services, Cushman & Wakefield.

Zarówno aplikacja WELCOME GTC, jak i oferowane przez Cushman & Wakefield rozwiązania w ramach aplikacji CushAPP oparte są o tożsame narzędzia wiodącego dostawcy technologii informacyjnych dla nieruchomości tj. SpaceOs. To utwierdza nas w przekonaniu, że sprawdzone rozwiązania oraz zdobyte doświadczenia kreują przestrzeń do efektywnej cyfryzacji nieruchomości oraz ich społeczności – dodaje Grzegorz Dyląg, Partner, Head of Asset Services Business Space Poland, Cushman & Wakefield.