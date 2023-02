Agencja Walter Herz otworzyła oddział w Trójmieście. Pokieruje nim Jarosław Zdzitowiecki.

Nowy oddział Walter Herz rozpoczął działalność w Trójmieście z początkiem lutego br. Rozbudowa regionalnych struktur firmy wiąże się z realizacją przyjętej koncepcji biznesowej i planem rozwoju agencji, którego jednym z głównych założeń jest dalsze umacnianie pozycji agencji na rynkach regionalnych. Trójmiejski oddział to druga, po Krakowie pozawarszawska filia firmy.

Jarosław Zdzitowiecki, który stanął za sterami oddziału Walter Herz w Trójmieście jest odpowiedzialny za rozwijanie współpracy z klientami na północy Polski oraz rozbudowę zespołu firmy na Pomorzu. Zarządza rozwojem usług doradczych, świadczonych dla najemców, deweloperów i właścicieli powierzchni komercyjnych, a także obsługą inwestorów w regionie.

Jarosław Zdzitowiecki, Associate Partner and Head of Tricity at Walter Herz

Szef trójmiejskiego oddziału Walter Herz przez ostatnie siedem lat był ściśle związany z podmiotami doradczymi prowadzącymi działalność w sektorze nieruchomości komercyjnych w Polsce. Rynek trójmiejski należy do jego kluczowych obszarów specjalizacji. Jarosław Zdzitowiecki posiada doświadczenie zawodowe w obszarze usług doradczych świadczonych na rzecz najemców w procesach ekspansji, relokacji i renegocjacji umów najmu, jak i obsłudze wynajmujących, które zdobył prowadząc jako agent wyłączny procesy komercjalizacji i rekomercjalizacji kompleksów biurowych w regionie.

W trakcie kariery zawodowej pracował również w sektorze medycznym, budując od podstaw spółkę z branży prywatnych usług medycznych oraz w dziale prawnym jednej z większych instytucji finansowych w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Prawa i Dyplomacji w Gdyni oraz Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, gdzie ukończył dwuletni program Executive MBA, walidowany przez Erasmus University Rotterdam School of Management.

W Trójmieście prowadzimy działalność od wielu lat. Świadczyliśmy usługi doradcze w procesie poszukiwania powierzchni biurowych m.in. dla takich firm jak Fortum Marketing & Sales, Vowerk, czy Acaisoft. Wprowadzaliśmy najemców do największych kompleksów biurowych zlokalizowanych na rynku trójmiejskim, tj. Olivia Business Centre, Olivia Star, Alchemia, czy Palio Office Park. Otwarcie oddziału firmy w regionie, którym zarządzał będzie tak wytrawny specjalista pozwoli w szybkim tempie znacznie poszerzyć zakres naszej aktywności w północnej części kraju – powiedział Mateusz Strzelecki, Partner / Head of Regional Markets w Walter Herz.

Trójmiasto to czwarty, największy ośrodek biurowy w Polsce, oferujący ponad 1 milion mkw. nowoczesnej powierzchni z dominującą pozycją Gdańska, który skupia ponad 75 proc. zasobów biurowych w regionie. Z danych Walter Herz wynika, że w budowie na rynku trójmiejskim znajduje się około 75 tys. mkw. powierzchni biurowej. Współczynnik powierzchni niewynajętej przekracza w Trójmieście 13 proc. Stawki czynszowe za powierzchnie klasy A mieszczą się w przedziale od 12,5 EUR/m-c/mkw. do 15 EUR/m-c/mkw. netto. Wśród najemców biurowych przeważają firmy z sektora IT, SSC i BPO.

