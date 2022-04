Walter Herz skomercjalizuje warszawski kompleks Blue Office

Firma doradcza Walter Herz wybrana do roli wyłącznego agenta, odpowiedzialnego za proces komercjalizacji powierzchni w kompleksie Blue Office. To komplementarna część biurową warszawskiego centrum Blue City.

Obecnie przestrzenie biurowe Blue Office skomercjalizowane są w 70 procentach.

Firmy mogą wynająć w Blue Office powierzchnię od 500 do 4500 mkw.

Do dyspozycji wynajmujących są także strefa wypoczynku, chillout room, bezpłatny parking i infrastruktura rowerowa.

W sąsiedztwie Blue Office dostępne są także usługi, takie jak restauracje i kawiarnie, sklepy czy fitness club.

Pięciokondygnacyjny budynek biurowy Blue Office usytuowany jest przy Alejach Jerozolimskich 179 w Warszawie, na terenie kompleksu centrum handlowego Blue City. Budynek biurowy oferuje 32 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia w modułach od 500 mkw. do 4500 mkw.

Przyjazne środowisko pracy i usługi pod ręką

Dzięki usytuowaniu w biznesowym zagłębiu Ochoty, w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z największych w Warszawie centrów zakupowych, Blue Office zapewnia bardzo przyjazne środowisko pracy. Na miejscu dostępne są przydatne na co dzień usługi, w tym restauracje i kawiarnie, fitness club, kino, centrum medyczne, liczne sklepy i supermarket, banki, poczta, czy atrakcje rozrywkowe.

- Użytkownicy Blue Office mogą także korzystać ze zniżek oferowanych w ramach programu lojalnościowego przez placówki gastronomiczne i usługowe, jak również sklepy mieszczące się w Blue City. Tego typu udogodnienia i bonusy oraz podstawowe, praktyczne funkcje skupione w tej lokalizacji czynią z kompleksu wygodne miejsce do rozwoju biznesu dla firm oczekujących komfortowych warunków pracy z możliwością korzystania z pełnego zaplecza usług – mówi Tomasz Medygrał, Associate Director w Walter Herz.

Trwają negocjacje z kolejnymi najemcami

– Budynek Blue Office wynajęty jest aktualnie w ponad 70 procentach. Dostępne jest przeszło 9 tys. mkw. powierzchni, nad komercjalizacją których pracujemy. Prowadzimy negocjacje z potencjalnymi najemcami, które są na różnym poziomie zaawansowania – informuje Bartłomiej Zagrodnik, Managing Partner/CEO w Walter Herz.

- Standardowe moduły biurowe zaprojektowane w budynku mają powierzchnię od 500 mkw. Istnieje jednak możliwość wydzielenia i aranżacji mniejszych przestrzeni biurowych, jeśli firmy zgłaszają takie potrzeby. Inwestorzy zainteresowani wynajmem powierzchni w Blue Office mogą liczyć na elastyczne podejście dotyczące warunków kontraktacji. Indywidualne traktowanie odnosi się także do preferowanego przez klientów okresu najmu – kontynuuje Bartłomiej Zagrodnik.

- Blue Office to biurowiec, który spełni oczekiwania zarówno dużych, jak i mniejszych firm, ceniących funkcjonalne i nowoczesne biura oraz zrównoważany rozwój w budownictwie. Jestem przekonany, że dobór odpowiedniej strategii, jak i profesjonalnie przeprowadzony przez Walter Herz proces komercjalizacji z umiejętnie skoordynowanymi działaniami przyniesie w szybkim czasie zadawalający rezultat, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu popularności Blue Office na warszawskim rynku – mówi Ron Melchet z Blue Office.

Strefa wypoczynku, chillout room i bezpłatny parking elementami Blue Office

W Blue Office zaaranżowana została również specjalna strefa wypoczynku z naturalnymi roślinami. Elementem kompleksu jest także chillout room. Pracownicy i goście budynku mają dostęp do bezpłatnego parkingu. Mogą również korzystać z infrastruktury rowerowej oraz przestrzeni do organizacji imprez firmowych.

Lokalizacja kompleksu zapewnia dogodny dojazd samochodowy, autobusowy, pociągiem i kolejką WKD/SKM do różnych części miasta. W ciągu 10 minut z biurowca można dojechać do lotniska im. Chopina na Okęciu. Blue Office certyfikowany jest BREEAM na poziomie Very Good.