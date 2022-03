Warimpex o swoich projektach w Rosji

Rosja to jeden z najważniejszych rynków dla firmy Warimpex. Jedną z kluczowych inwestycji austriackiego dewelopera w tym kraju jest kompleks Airportcity w Sankt Petersburgu. - Nasze firmy i projekty w Rosji są bezpieczne i samowystarczalne - deklaruje inwestor.

Atak Rosji na Ukrainę i wprowadzone sankcje na agresora zatrzęsły całym rynkiem.

Koncerny i międzynarodowe marki wycofują swoje sklepy, udziały i siedziby z Rosji i Białorusi. Wśród nich są m.in. IKEA, H&M czy Marks&Spencer.

Warimpex posiada w Rosji niemal 35 proc. wszystkich swoich aktywów. Deweloper posiada inwestycje w Sankt Petersburgu (kompleks Airportcity) oraz w Jekaterynburgu (Hotel Liner). Zapytaliśmy firmę o komentarz dotyczący przyszłości działalności w tym kraju.

- Nasze firmy i projekty w Rosji są bezpieczne i samowystarczalne. Nieruchomości i ich rozwój ograniczają się do obszaru Sankt Petersburga. Projekty są finansowane głównie w lokalnej walucie przez lokalne banki, są dobrze skapitalizowane i same pokrywają ich potrzeby w zakresie płynności. Oznacza to, że nasze rosyjskie spółki zależne mogą działać autonomicznie i niezależnie od wsparcia holdingu. Finansowo cykl jest zamknięty: lokalne przepływy pieniężne pokrywają wszystkie zobowiązania, zarówno w zakresie finansowania, jak i dalszego rozwoju nieruchomości - deklaruje deweloper i dodaje, że w tej chwili nie można ocenić ekonomicznego wpływu konfliktu na działalność firmy. - Warimpex posiada sprawdzony w kryzysie zespół, który współpracuje ze sobą od dziesięcioleci. Dlatego jesteśmy przekonani, że i ten kryzys będziemy w stanie przezwyciężyć - przekonują władze Warimpeksu.