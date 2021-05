Warimpex postawił na biurowce i zrównoważony rozwój

Przygotowania do budowy i uzyskania pozwoleń na budowę dla bieżących projektów, start nowych przedsięwzięć i zrównoważony rozwój - to priorytety firmy Warimpex na ten rok.

Spółka Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG w I kwartale 2021 roku znacznie poprawiła skonsolidowany wynik finansowy netto okresu w porównaniu z rokiem ubiegłym z -18,7 mln EUR do -0,5 mln EUR.

Działalność operacyjna również generowała dobre wyniki i wzrost przychodów z wynajmu nieruchomości biurowych w lokalnej walucie, choć niższy kurs rubla w porównaniu z rokiem ubiegłym spowodował ich nieznaczny spadek w euro.

Wartości wskaźników EBITDA i EBIT wzrosły i są dodatnie.

- Wraz z pierwszymi otwarciami i ciągłym rozwojem akcji szczepień w większości krajów europejskich pojawiają się oznaki poprawy sytuacji społecznej i gospodarczej. Niemniej jednak walka z pandemią Covid-19 pozostaje globalnym wyzwaniem także w roku 2021. Skutków kryzysu nie da się jeszcze w pełni oszacować, ale eksperci prognozują ożywienie gospodarcze i wzrost w niemal wszystkich sektorach w tym i przyszłym roku - również na naszych rynkach, co oczywiście napawa nas optymizmem - mówi Franz Jurkowitsch, Prezes Zarządu Warimpexu. - U progu roku obrotowego 2021 Warimpex w dalszym ciągu opiera się na solidnych ekonomicznych podstawach. Przeważającą część naszego portfolio stanowią nieruchomości biurowe z zabezpieczonym umowami długoterminowym najmem, generujące bieżące przepływy finansowe. W maju

2021 r., a więc już po zakończeniu okresu objętego sprawozdaniem, zawarliśmy kolejną umowę najmu na 900 mkw. powierzchni w biurowcu Mogilska 43 Office w Krakowie. Tym samym 98 proc. obiektu jest wynajęte, co niezmiernie nas cieszy w obliczu trudnych wyzwań stawianych przez rynek - dodaje.

Szczegółowe dane za I kwartał 2021 r.

Wynik operacyjny Warimpexu również w I kwartale 2021 jest dodatni. Jednak na skutek niższego o 15 proc. kursu rubla w porównaniu z I kwartałem 2020 r. przychody z wynajmu nieruchomości biurowych spadły o 8 proc. do wartości 4,9 mln EUR. Przed przeliczeniem na euro, a więc w walucie krajowej udało się uzyskać ich lekki wzrost. Przychody w segmencie hoteli spadły w związku z pandemią Covid-19 i okresowym zamknięciem hoteli o 69 proc. do 0,7 mln EUR. Łączne przychody ze sprzedaży zmniejszyły się o 24 proc. do 6,1 mln EUR, zaś koszty przyporządkowane do przychodów ze sprzedaży udało się zredukować o 38% do 2,5 mln EUR. Pozwoliło to uzyskać wynik brutto ze sprzedaży niższy o 8% w wys. 3,5 mln EUR.

