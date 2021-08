Warimpex spodziewa się dodatniego wyniku operacyjnego

Wzrost wyniku finansowego netto okresu z -21,7 mln EUR do 1,7 mln EUR dzięki redukcji kosztów, dodatniemu wynikowi z wyceny nieruchomości i poprawie wyniku z działalności finansowej.

Działalność operacyjna: wzrost wyniku ze sprzedaży brutto o 17% mimo niższych o 9% przychodów z nieruchomości biurowych na skutek osłabionego kursu rubla i spadku przychodów hoteli o 9% wskutek pandemii – poprawa wskaźnika EBITDA do 5,0 mln EUR.

Kontynuacja projektów deweloperskich w segmencie biurowców – dziś po generalnym remoncie otwiera się „greet Hotel Darmstadt“.

- Zgodnie z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego gospodarka światowa wychodzi z kryzysu wywołanego pandemią Covid-19. Wiele ograniczeń związanych z powstrzymywaniem pandemii zostało zniesionych dzięki postępującej akcji szczepień, a prognozy wzrostu gospodarczego w lipcu ponownie poprawiły się w porównaniu z kwietniem. Korzystają na tym również rynki w naszym obszarze działalności, co nastraja nas optymistycznie na bieżący rok obrotowy - wyjaśnia Franz Jurkowitsch, Prezes Zarządu Warimpexu.

Pozytywna dynamika wyników

W pierwszym półroczu 2021 wynik działalności operacyjnej nadal jest dodatni. Przychody z wynajmu nieruchomości biurowych spadły o 9% do 9,7 mln EUR na skutek spadku wartości rosyjskiego rubla o ok. 20% w porównaniu rok do roku. Pandemia spowodowała spadek przychodów w segmencie hoteli o 9% do 2,2 mln EUR. W II kwartale hotele zanotowały znowu wzrost obrotów do 1,5 mln EUR (II kwartał 2020: 0,2 mln EUR). Łączne przychody ze sprzedaży zmniejszyły się o 7% do 12,8 mln EUR, zaś koszty przyporządkowane bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży udało się zredukować o 33% do 4,4 mln EUR. W związku z powyższym wynik ze sprzedaży brutto wynosi 8,4 mln EUR, co oznacza wzrost w porównaniu rok do roku o 17%.

Wskaźnik EBITDA wzrósł dzięki wyższym wynikom ze sprzedaży brutto i niższym kosztom zarządu z 0,3 mln EUR do 5,0 mln EUR. EBIT zanotował wzrost z -9,2 mln EUR do 5,9 mln EUR. Wzrost ten wynika z wyższego wyniku operacyjnego, ale także z dodatniego wyniku z wyceny nieruchomości (2,0 mln EUR) w porównaniu ze stratą z wyceny (-5,4 mln EUR) w tym samym okresie ubiegłego roku.