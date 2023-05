Od 2022 r. biurowiec Red Tower posiada w swoim portfolio przestrzenie coworkingowe, z których coraz częściej korzystają osoby pracujące w systemie pracy zdalnej lub hybrydowej.

Możliwość wynajmu miejsca pracy na współdzielonej powierzchni cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że właściciel budynku, firma Warimpex, zdecydował się na poszerzenie oferty.

Od maja na pierwszym piętrze funkcjonuje nowy cowork, który – podobnie jak pozostałe – zarządzany jest przez Memos, spółkę powołaną przez Warimpex.

Oferta dla wynajmujących jest niezwykle elastyczna, a pojedyncze biurko jest dostępne w cenie od ok 50 zł za dzień.

Drugi cowork w budynku Red Tower przy Piotrkowskiej 148/150 zlokalizowany jest na pierwszym piętrze. Klienci mają do dyspozycji 600 mkw. powierzchni, która została podzielona na przestrzenie różnej wielkości. Można tu wynająć pojedyncze biurko, a także skorzystać z pomieszczeń, które są przeznaczone dla 3-9 osób.

Wszystko jest przystosowane do współczesnego modelu pracy oraz potrzeby integracji, dlatego ważną częścią nowego coworku są przestrzenie wspólne, wypełnione roślinnością.

To, co nas wyróżnia, to nowoczesny styl wykończenia, nawiązujący klimatem do historii budynku powstałego w latach 70’ ubiegłego stulecia. Wnętrza wykończone są ze smakiem, przytulnie, a do tego z artystycznym sznytem. Cowork by Memos chce bowiem promować łódzkich artystów, których prace prezentujemy w naszych wnętrzach – mówi Andrzej Pudełko, Country Head of coworking at Memos.

Osoby korzystające z coworku w Red Tower mogą w pracy inspirować się grafikami, fotografiami a nawet muralami takich artystów jak: Tope, Maciej Walczak, Egon Fietke, Obiektor, Hakobo, Gu-Tang Clan, Urszula Tarasiewicz czy Veronika Taussig. Dodatkowo, chcąc wspierać pracowników w ich sportowym i ekologicznym stylu życia, właściciel budynku zaopatrzył go w rowerownie – jedna z nich mieści się w dawnym skarbcu i jest przystosowana do ładowania rowerów i hulajnóg elektrycznych. Najemcy mają do swojej dyspozycji także bezpłatne wifi oraz w pełni wyposażoną kuchnię z ekspresem do kawy. W wolnej chwili można tu nawet zagrać w bilard.

Elastyczna oferta

Biura w Cowork by Memos można wynająć nawet na jeden dzień. Osoby niepewne, czy rozwiązanie sprawdzi się w ich przypadku, mają możliwość skorzystania z bezpłatnego dnia próbnego, co ułatwi podjęcie decyzji. Pojedyncze biurko na dzień można wynająć już za 50 zł, dostępne są także pakiety na 5 lub 10 dni. Jeśli zaś chodzi o biura serwisowane, to ich koszt zależy od liczby przewidzianych w nich miejsc pracy. Ceny pojedynczych biurek w tym przypadku zaczynają się od 1000 zł miesięcznie.

Jeśli wynajmujący prowadzi własną działalność, może ją zarejestrować na adres Red Tower. Do dyspozycji są także przestronne sale konferencyjne, dostępne zarówno dla klientów Memos jak i dla osób z zewnątrz.

Nowy coworking by Memos w Red Tower to druga tego typu przestrzeń w tym budynku otwarta przez spółkę grupy Warimpex. Pozostałe coworki funkcjonują na 12. i 18. piętrze. W sumie to ponad 1800 mkw. powierzchni, na której znajduje się ok.160 miejsc do pracy zaaranżowanych zarówno pod biura serwisowane jak i pojedyncze biurka. Oprócz przestrzeni w Red Tower coworki zarządzane przez Memos znajdują się w biurowcu.

Ogrodowa 8 Office w Łodzi a także w krakowskim biurowcu Mogilska 43 Office.

