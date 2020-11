Warimpex w czasach pandemii. Mniej hoteli, biurowce na celowniku

- W kontekście obecnego kryzysu zdrowotnego stajemy przed wyzwaniami natury zarówno społecznej, jak i gospodarczej. W związku z tym Warimpex podjął z odpowiednim wyprzedzeniem właściwe działania: zredukował dzięki sprzedażom portfolio hoteli, które szczególnie ucierpiało w wyniku pandemii Covid-19 i skoncentrował się bardziej na nieruchomościach biurowych. Zaowocowało to w 2019 roku najlepszym wynikiem w historii naszej firmy. To oraz kontynuacja dodatnich wyników z działalności operacyjnej - przychody z wynajmu nieruchomości biurowych wzrosły nieznacznie w trzecim kwartale - stanowi podstawę do dalszego stabilnego rozwoju Warimpexu - wyjaśnia Franz Jurkowitsch, Prezes Zarządu spółki.

W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku przychody z wynajmu nieruchomości biurowych wzrosły z 14,3 mln EUR do 15,7 mln EUR. Jest to głównie efektem ukończenia w maju 2019 roku biurowca Mogilska 43 Office w Krakowie oraz pozyskania nowych najemców w obiekcie Ogrodowa Office w Łodzi. Z kolei w segmencie hoteli, po sprzedaży hotelu Dvorak w ubiegłym roku oraz w związku z pandemią wywołaną koronawirusem, przychody spadły o ok. 60 %. Potraktowany z osobna III kwartał pozwala stwierdzić – mimo osłabienia rubla o 20 % – wzrost przychodów ze sprzedaży w segmencie obiektów biurowych o 1 %, natomiast w segmencie hoteli spadek obrotów z 2,6 mln EUR do 0,6 mln EUR.

Łączne przychody ze sprzedaży za pierwsze trzy kwartały 2020 roku spadły z 23,3 mln EUR do 19,5 mln EUR. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 10,5 mln EUR w porównaniu z 14,1 mln EUR w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych transakcji na nieruchomościach. Okoliczność ta w połączeniu ze spadkiem wyników sektora hotelarskiego oraz ujemnymi, lecz nieodnoszącymi się na przepływy pieniężne efektami wyceny nieruchomości, doprowadziła do spadku wskaźnika EBITDA z 53,4 mln EUR do 1,8 mln EUR. Wyniki z działalności operacyjnej są więc w dalszym ciągu dodatnie. Wskaźnik EBIT spadł po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych i korekt wartości z 56,6 mln EUR do -8,9 mln EUR.

Wynik z działalności finansowej (wraz z wynikiem z joint ventures) spadł z 4,5 mln EUR do -20,2 mln EUR. Obejmuje on nieodnoszące się na przepływy pieniężne straty z tytułu przeliczenia pozycji w walucie w wys. -8,9 mln EUR (w roku ubiegłym: +7,8 mln EUR) oraz straty z joint ventures w wys. -5,1 mln EUR (w roku ubiegłym: +1,8 mln EUR), które z kolei są rezultatem gorszych wyników generowanych przez hotele oraz strat z tytułu przeliczenia pozycji w walucie.