W pierwszym kwartale 2023 r. Warimpex poprawił wyniki operacyjne, osiągając wzrost przychodów na poziomie 52 proc. Szczególnie dobrze wypadły obiekty hotelowe.

Warimpex uzyskał dodatni wynik za pierwszy kwartał 2023 r. w wysokości 1,4 mln euro.

Warimpex poprawił wyniki obiektów biurowych i hotelowych dzięki zwiększeniu przychodów ze sprzedaży o 52 proc.

Warimpex zamierza kontynuować aktualnie realizowane projekty deweloperskie w zakresie nieruchomości biurowych w Polsce i Niemczech.

W działalności operacyjnej grupa Warimpex uzyskała w pierwszym kwartale 2023 r. wyraźną poprawę, osiągając wzrost przychodów na poziomie 52 proc. W szczególności wyniki obiektów hotelowych poprawiły się po słabszym na skutek pandemii I kwartale ubiegłego roku.

Warimpex: przychody w sektorze biurowców znacząco wzrosły dzięki wyższym wskaźnikom wynajmu w Polsce i nowo wynajętej powierzchni w St. Petersburgu.

Jednocześnie nie wystąpiły ujemne wyniki wyceny nieruchomości, zanotowane jeszcze w I kwartale 2022 roku. W związku z powyższym wynik finansowy netto okresu grupy Warimpex wyniósł 1,4 mln euro w porównaniu z -4,4 mln euro w tym samym okresie ubiegłego roku.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z dobrego trendu rozwoju naszej działalności. W I kwartale 2022 roku częściowo obowiązywały jeszcze ograniczenia związane z pandemią, jednak w okresie objętym bieżącym sprawozdaniem żadne skutki pandemii wywołanej koronawirusem nie były już odczuwalne. Mimo tego ożywienia, w centrum uwagi od ponad roku pozostają wydarzenia geopolityczne związane z konfliktem w Ukrainie, jak również wzrost inflacji – powiedział prezes Warimpexu Franz Jurkowitsch.

Warimpex: wzrost wyniku finansowego netto

W trakcie pierwszych trzech miesięcy roku przychody z wynajmu nieruchomości biurowych wzrosły rok do roku z 6,5 mln euro do 10 mln euro. Wynika to z większego obłożenia polskich biurowców, a także z wynajęcia całego obiektu Avior Tower w St. Petersburgu, ukończonego w III kwartale 2022 roku. Udało się także podwoić przychody hoteli ze sprzedaży do 2,4 mln euro – na wynik za ten sam okres 2022 roku miała jeszcze wpływ pandemia koronawirusa. Łączne przychody ze sprzedaży wzrosły o 52 proc. do 12,9 mln euro, zaś koszty przyporządkowane bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży wzrosły o 29 proc. do 4,2 mln euro. W związku z powyższym wynik ze sprzedaży brutto jest wyższy o 66 proc. i wynosi 8,7 mln euro w porównaniu z 5,2 mln euro w ubiegłym roku.

W konsekwencji wskaźnik EBITDA wzrósł z 2,9 mln euro do 5,6 mln euro, a EBIT z -1,3 mln euro do 5,3 mln euro. Wynik z działalności finansowej (włącznie z wynikiem z joint ventures) uległ zmianie z -2,9 mln euro do -3,2 mln euro. W ostatecznym rozrachunku zysk finansowy netto okresu wyniósł 1,4 mln euro w porównaniu z -4,4 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Nowe biurowce w fazie budowy lub projektowania

W obszarze deweloperskich projektów biurowych kilka nowych projektów jest już w fazie budowy, a inne jeszcze w fazie projektowania.

Ukończenie krakowskiego biurowca Mogilska 35 Office o powierzchni 11 900 mkw. planowane jest na lato br., a biurowiec Red Tower w Łodzi o pow. 12 400 mkw. poddawany jest sukcesywnej modernizacji w miarę zwiększania stopnia wynajmu.

Pozwolenie na budowę posiada zarówno krakowski biurowiec Chopin o powierzchni na wynajem ok. 21 200 mkw., jak i biurowiec MC 55 w Białymstoku o powierzchni na wynajem ok. 38 500 mkw. W niemieckim Darmstadt faza projektowa biurowca West Yard 29 o powierzchni do wynajęcia ok. 13 800 mkw. jest już bardzo zaawansowana.

Perspektywy rozwoju

W bieżącym 2023 r. działalność operacyjna firmy skupiać się będzie na przygotowaniach do budowy i procesie uzyskiwania pozwoleń na budowę dla zaplanowanych obiektów, a także na kontynuowaniu bieżących robót budowlanych i remontowych w Krakowie i Łodzi.

Ponadto celem Warimpexu jest potwierdzenie działania zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju w swoich obiektach poprzez uzyskiwanie odpowiednich certyfikatów. Niektóre z nieruchomości Warimpexu zostały już sklasyfikowane jako zgodne z taksonomią UE. Działania te będą kontynuowane w przyszłości.

