Warimpex z dodatnim wynikiem finansowym za 2021 rok

Warimpex odnotował wyraźnie lepszy wynik finansowy netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 12 mln euro. W 2020 wynik ten wyniósł -31,1 mln euro.

Obłożenie nieruchomości biurowych kształtowało się na poziomie 96 proc.

Warimpex w 2021 roku kontynuował rozwój bieżących obiektów biurowych, zawarł nowe umowy najmu na Węgrzech i w Polsce, a także rozpoczął budowę w Krakowie.

- Mimo iż rok 2021, choć w mniejszym stopniu niż 2020, znowu stał pod znakiem pandemii koronawirusa i obostrzeń nakładanych przez władze, Warimpex ponownie wypracował zyski i dało się odczuć swoisty powrót do normalności - mówi prezes Warimpexu Franz Jurkowitsch.

- Normalność ta schodzi jednak teraz na dalszy plan w obliczu aktualnych wydarzeń w Ukrainie, niosących ze sobą ogrom ludzkiego cierpienia. Skutki ekonomiczne międzynarodowych sankcji nałożonych na Rosję oraz rosyjskie działania podejmowane w reakcji na te sankcje są kompleksowo niezwykle trudne do oszacowania ze względu na niestabilną sytuację, a my śledzimy je na bieżąco. Wspieramy lokalne projekty pomocowe i organizujemy transport dla uchodźców do naszego hotelu w Darmstadt, gdzie zapewniamy im średnioterminowo możliwość zakwaterowania - dodaje prezes.

Warimpex zamyka rok obrotowy 2021 z dodatnim wynikiem finansowym

W roku 2021 przychody z wynajmu nieruchomości biurowych nieznacznie spadły z 20,6 mln EUR do 20,3 mln EUR. Było to spowodowane spadkiem wartości rubla w ciągu roku średnio o ok. 9 proc, w porównaniu z rokiem poprzednim. Po spadku obrotów związanym z pandemią wyniki hoteli ponownie uległy poprawie: przychody ze sprzedaży w segmencie hoteli wzrosły z 3,6 mln EUR do 4,8 mln EUR. Łączne przychody ze sprzedaży zwiększyły się z 25,7 mln EUR do 26,7 mln EUR, zaś koszty przyporządkowane bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży udało się - także dzięki otrzymanej pomocy publicznej w związku z pandemią - obniżyć z 11,3 mln EUR do 10,6 mln EUR. W związku z powyższym wynik ze sprzedaży brutto wyniósł 16,1 mln EUR w porównaniu z 14,4 mln EUR w ubiegłym roku.

Wskaźnik EBITDA wzrósł z 3,0 mln EUR do 14,5 mln EUR. Było to efektem wyższego zysku brutto, zysku bilansowego z tytułu nabycia udziałów w spółkach oraz obniżenia kosztów w związku z zaprzestaniem zasilania rezerw. Wskaźnik EBIT wzrósł wskutek lepszych wyników działalności operacyjnej oraz dodatniego wyniku z wyceny nieruchomości z -7,7 mln EUR do 15,5 mln EUR.

Wynik z działalności finansowej (z uwzględnieniem joint ventures) poprawił się z -21,4 mln EUR na -0,6 mln EUR. Oprócz zysku bilansowego z tytułu zakupu pożyczek w wysokości 7,2 mln EUR obejmuje on m.in. zyski z przeliczenia pozycji walutowych w wysokości 1,0 mln EUR oraz wynik ze wspólnych przedsięwzięć w wysokości -1,7 mln EUR.

W sumie Grupa Warimpex osiągnęła w roku obrotowym 2021 znacznie lepszy wynik finansowy netto niż w roku ubiegłym, wynoszący 12,0 mln EUR (2020: -31,1 mln EUR).

Rozpoczęcie budowy i pozwolenia na budowę w Polsce

W 2021 roku Warimpex koncentrował się na kontynuacji bieżących projektów deweloperskich. W listopadzie rozpoczęła się budowa biurowca Mogilska 35 Office w Krakowie o powierzchni biurowej na wynajem ok. 12 tys. mkw. Jej zakończenie zapowiadane jest na 2023 rok.

W sąsiedztwie tego obiektu firma kupowała w ostatnich latach mniejsze, częściowo zabudowane działki i planuje zrealizować na nich IV fazę projektu Mogilska. Pierwsze prace rozbiórkowe już się rozpoczęły. W Białymstoku wydane zostało pozwolenie na budowę dla projektu, w ramach którego powstaną trzy budynki z ok. 33 400 mkw. powierzchni biurowej i 5 tys. mkw. powierzchni komercyjnej.

Po dniu bilansowym Warimpex otrzymał także pozwolenie na budowę nowego biurowca o powierzchni ok. 21 200 mkw. obok Hotelu Chopin w Krakowie. Zgodnie ze strategią firmy w przypadku obu projektów budowa rozpocznie się, jak tylko zapewnione będzie odpowiednie zainteresowanie ze strony potencjalnych najemców.

Podmioty w Rosji i inwestycje w Niemczech

W Rosji Warimpex posiada 100 proc. udziałów w spółkach projektowych Airportcity St. Petersburg - podmiotach o stabilnej i niezależnej pozycji. Projekty te są finansowane przez lokalne banki w przeważającej części w lokalnej walucie, posiadają spory kapitał i samodzielnie generują środki na zabezpieczenie swojej płynności finansowej.

Oznacza to, że rosyjskie spółki-córki są w stanie działać autonomicznie i niezależnie od wsparcia ze strony spółki macierzystej. W związku z tym zjawiska będące skutkiem wydarzeń w Ukrainie dotykają te podmioty jak dotąd tylko w nieznacznym stopniu. Na terenie Airportcity St. Petersburg ukończono stan surowy biurowca Avior Tower 1 o powierzchni ok. 16 tys. mkw.

W niemieckim mieście Darmstadt oprócz hotelu marki „greet” Warimpex posiada także rezerwowe działki pod budowę powierzchni biurowych i komercyjnych. Prace nad nowym projektem zabudowy i projektem budowlanym do pozwolenia na budowę dla pierwszego biurowca z ok. 13 800 mkw. powierzchni na wynajem, który pod względem kryteriów zrównoważonego rozwoju odpowiada najnowszym trendom i standardom, są już mocno zaawansowane.

Plany Warimpexu na przyszłość

W 2022 roku działalność operacyjna Warimpexu, oprócz przygotowań do budowy i uzyskania pozwoleń na budowę, będzie się koncentrować na kontynuacji bieżących projektów budowlanych.

Kwestia zrównoważonego rozwoju w dalszym ciągu odgrywa w tych działaniach ważną rolę. Jak wskazują przedstawiciele firmy, niezależnie od tego, czy mowa jest o nowych obiektach, starych budynkach czy już eksploatowanych, zmiany klimatyczne niosą ze sobą nowe wymagania stawiane także wobec nieruchomości. Dlatego we wszystkich obiektach szczególną wagę przykłada się do efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i redukcji emisji dwutlenku węgla.

Również w przyszłości Warimpex będzie dążyć do uzyskania w tym zakresie certyfikatów zrównoważonego rozwoju. W Polsce oba biurowce Mogilska 43 Office w Krakowie i Ogrodowa Office w Łodzi uzyskały certyfikację BREEAM In-use "Excellent", potwierdzającą wysoki standard tych obiektów pod względem przyjazności dla środowiska. Certyfikatem LEED Gold może się także od niedawna szczycić Zeppelin Tower w Airportcity St. Petersburg.