Warsaw Spire B i C trafia pod zarząd Cushman&Wakefield

Kompleks budynków biurowych Warsaw Spire jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych nieruchomości w Europie. Ulokowany przy Placu Europejskim, tuż obok stacji metra Rondo Daszyńskiego, obiekt, o łącznej powierzchni 100 tys. mkw., łączy w sobie funkcje biurowe i publiczne.

Z początkiem września nowym zarządcą biurowców Warsaw Spire B oraz Warsaw Spire C, o łącznej powierzchni 40 tys. mkw., została firma Cushman & Wakefield.

- Cieszymy się na współpracę z doświadczonym partnerem jakim jest Cushman & Wakefield. Obejmując zarządzanie budynkami Warsaw Spire B i C, firma staje się naszym wyłącznym partnerem w tym ważnym obszarze, we wszystkich obiektach CA Immo w Polsce. Wierzę, że dobrze wykorzystamy efekt synergii działań, doświadczenie i wieloletnie zaufanie wypracowane podczas dotychczasowej współpracy biznesowej. Naszym celem jest sprawne i efektywne działanie, które umożliwi najemcom tych obiektów komfortową pracę oraz bardzo dobre warunki do prowadzenia biznesu – mówi Agata Wołos, Asset Manager CA Immo w Polsce.

- Jako Cushman & Wakefield jesteśmy zaszczyceni poszerzeniem współpracy z CA IMMO w zakresie zarządzania nieruchomościami o dwa kolejne budynki biurowe. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenie i standardy zarządzania pozwolą przynieść wymierne korzyści, zarówno Najemcom, jak i Wynajmującemu. W ramach zarządzania nieruchomościami Cushman & Wakefield będzie również wspierał Właściciela budynków w procesie certyfikacji obiektów w zakresie zrównoważonego budownictwa – mówi Tomasz Żukowski, Associate, Portfolio Property Manager, Cushman & Wakefield.

- Cieszymy się, że CA IMMO po raz kolejny zaufało nam i powierzyło zarządzanie kolejnymi nieruchomościami. Warsaw Spire jest to niezwykle prestiżowy i jeden z najbardziej rozpoznawalnych kompleksów biurowych na mapie Warszawy. Ponadto, nowe obiekty w portfelu nieruchomości Cushman & Wakefield są piątym i szóstym budynkiem biurowym zlokalizowanym przy Rondzie Daszyńskiego i zarządzanym przez naszą firmę – mówi Grzegorz Dyląg, Head of Asset Services Business Space, Cushman & Wakefield.

CA Immo jest specjalistą w zakresie nieruchomości biurowych w stolicach Europy Środkowej, z filiami w sześciu krajach centralnej części Starego Kontynentu. Działalność firmy obejmuje cały łańcuch wartości w dziedzinie nieruchomości komercyjnych - od opracowania projektu po wynajem i zarządzanie.