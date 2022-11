Dzięki dobrej lokalizacji, wysokiemu standardowi obiektu i licznym udoskonaleniom dla najemców, poziom wynajmu w Warsaw Spire C przekracza obecnie 96 proc.

Od początku roku pięć firm zdecydowało się na wynajem łącznie 10,000 mkw. powierzchni biurowej w należącym do CA Immo budynku Warsaw Spire C – to niemal połowa budynku.

Zdecydowaną większość z tego stanowiły odnowienia dotychczasowych umów, dwie umowy zawierały „zielone” zapisy.

Telewizja Eleven Sports, biuro medycznej marki Affidea (ponad 820 mkw.), jeden z liderów rynku reklamy outdoor w Polsce – firma Ströer (niemal 1600 mkw.) oraz Benefit Systems – podmiot oferujący m.in. znany program sportowo-rekreacyjny Multisport (ponad 6000 mkw.), to najemcy, którzy pozostają w Warsaw Spire C na kolejne lata. Do grona firm działających pod adresem Plac Europejski 2 w Warszawie dołączył w tym roku natomiast CVI Dom Maklerski (ok. 700 mkw.).

Budynek Warsaw Spire C należy do czołówki najlepiej zlokalizowanych, najwyższej jakości biurowców w stolicy. Jako jego właściciel na bieżąco reagujemy na pojawiające się ze strony naszych najemców potrzeby, dbamy o to, aby odpowiadał najwyższym wymaganiom wszystkich użytkowników, a korzystanie z niego było jak najbardziej zrównoważone. Naszym celem jest budowanie trwałych relacji z najemcami i dostarczanie im najnowocześniejszych powierzchni biurowych pod względem wyposażenia, infrastruktury, ESG i jakości korzystania z nieruchomości. Cieszymy się z licznych odnowień umów, które podpisaliśmy od początku roku oraz z zaufania, jakim obdarzyli nas najemcy - mówi Dawid Wątorski, Senior Leasing Manager w CA Immo w Polsce.

CA Immo jest jednym z pierwszych podmiotów na polskim rynku, który oferuje najemcom tzw. zielone umowy najmu, zawierające zapisy dotyczące zrównoważonego użytkowania i zarządzania budynkiem. Te zielone klauzule dotyczą m.in. przyjaznego środowisku sprzątania, segregacji odpadów czy doradztwa w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej. Dwie z pięciu umów najmu podpisanych w tym roku dla Warsaw Spire C to zielone umowy.

W tym roku CA Immo przeprowadziło procedurę ponownej certyfikacji Warsaw Spire C w systemie BREEAM, uzyskując certyfikat In-Use na poziomie Excellent. Jednocześnie firma zaprosiła do współpracy Fundację Integracja, aby potwierdzić dostępność tego budynku dla osób z ograniczoną sprawnością i uzyskać potwierdzenie w postaci certyfikatu „Obiekt bez barier”.

Warsaw Spire C jest częścią kompleksu Warsaw Spire, który został wybrany najlepszym biurowym i biznesowym projektem deweloperskim w ramach MIPIM Awards w 2017 r. Nieruchomość oferuje 21,750 mkw. GLA (z czego 93 proc. to biura, resztę stanowią powierzchnie retail oraz zaplecze logistyczne), a także 263 miejsc parkingowych w podziemnym parkingu. W portfolio polskiej spółki CA Immo znajduje się także bliźniaczy budynek kompleksu – Warsaw Spire B. Obiekt zlokalizowany jest w ważnym biznesowym ośrodkiem Warszawy, przy Rondzie Daszyńskiego na Woli.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl